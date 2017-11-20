Названы возможные источники неприятных запахов, на которые массово жалуются москвичи и жители Подмосковья

20 ноября 2017 г. Минэкологии Подмосковья пообещало проверить промзоны в Реутове и Люберцах

Ранее специалисты выявили в районе Реутова, Люберец и Жулебино "слепые зоны", из которых распространяются неприятные запахи. На них массово жаловались местные жители.