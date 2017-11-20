Названы возможные источники неприятных запахов, на которые массово жалуются москвичи и жители Подмосковья

Наиболее вероятными источниками неприятных запахов, на которые несколько месяцев жалуются жители подмосковных городов и столичных районов, названы закрытый мусорный полигон "Кучино", Люберецкие очистные сооружения, Московский нефтеперерабатывающий завод, мусоросжигательный завод N4 в Косино и еще несколько промышленных зон. Таковы данные предварительного расследования, обнародованные министерством экологии Московской области, пишет "Коммерсант"
.
Жители Балашихи, Реутова, Люберец, районов Марьино, Перово, Сокольники, Гольяново, Измайлово, Новокосино и других несколько месяцев жалуются на запахи сероводорода, гари и неопределенные химические запахи
. В исследовании института проектирования, экологии и гигиены "значительным источником выбросов" назван закрытый мусорный полигон "Кучино"
. К таким выводам специалисты пришли после анализа розы ветров и данных Мосэкомониторинга.
Росприроднадзор намерен проверить, насколько эффективно областное минэкологии надзирало за мусорным полигоном. "Незначительные" превышения выбросов сероводорода зафиксированы на Люберецких очистных сооружениях, но речь идет только об одном источнике, в то время как на предприятии их более сотни, уточнил представитель Росприроднадзора Михаил Оводков. На мусоросжигательном заводе N4 и Московском НПЗ превышения выбросов сероводорода не выявлено.
Потенциальные источники неприятных запахов могут находиться в промзонах на востоке Реутова, возле Люберецких очистных сооружений и в районе станции Мосэкомониторинга "Жулебино". Минэкологии Московской области пообещало проверить
промзоны на своей территории. Ранее Совет по правам человека при президенте РФ обратился в прокуратуру
из-за массовых жалоб на запахи, о результатах пока не сообщается.