Районные активисты обнаружили, что деревья взамен поваленных ураганом хотят посадить в кварталах под снос

После майского урагана власти пообещали высадить в Москве 30 тысяч деревьев
взамен поваленных шквалом, причем именно в тех местах, где росли утраченные. Мэр Сергей Собянин подчеркивал
это на заседании столичного правительства, прошедшем на следующий день после разгула стихии. Однако активисты района Зюзино обнаружили, что по факту для компенсационных посадок выбраны странные места.
На встрече с главой управы жители попросили учесть их пожелания и узнали со слов чиновников, что сроков и адресов посадок еще нет. Оказалось, это не так: на портале госзакупок объявлен конкурс, победитель которого должен высадить в районе 351 дерево в декабре. Указаны в документации и адреса, но активистов их выбор удивил.
"К примеру, на Одесской, 14к 4а предложены к посадке 3 дерева, но там не было деревьев, которые были уничтожены ураганом летом. Там, где предлагается по схеме посадить деревья, преспокойно уже растет достаточное количество деревьев", - пишет жительница района Наталья Филькина в Facebook-сообществе "Штаб Зюзино"
. Одесская улице, 14 корпус 5, где ураган повалил три как минимум дерева, в схемах посадок не значится.
"Зато значится под посадку много деревьев в 14-м квартале, который и так утопает в зелени, но который в ближайшие 2-5 лет будет снесен, а деревья уничтожены. В одном дворе мы вообще не обнаружили на схеме деревьев под посадку, хотя по документам они значатся", - отметила Филькина. Муниципальный депутат Зюзино Константин Янкаускас добавляет
, что посадки запланированы "иногда прямо посреди детских площадок или на месте существующих деревьев", и призывает москвичей проверить, не происходит ли подобного в их районах.
Отметим, что в техническом задании конкурса указано: если адреса, по которым планируется высадить деревья и кустарники, входят в программу реновации, для зеленых насаждений будут выбраны другие площадки. Число и порода деревьев для посадки при этом не изменятся.