Районные активисты обнаружили, что деревья взамен поваленных ураганом хотят посадить в кварталах под снос

17 июня 2017 г. Около 30 тысяч деревьев высадят в Москве осенью взамен поваленных ураганом 29 мая

По словам Кульбачевского, в ходе урагана пострадали "великовозрастные деревья", которые набрали большую массу и не выдержали порывов шквального ветра. В качестве замены им будут выбраны дубы, каштаны и липы.