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С 21 октября несколько автобусных маршрутов изменили движение
21 октября 2017 г. | Время публикации 12:37 | Последние изменения 13:34
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
В столице с 21 октября изменятся несколько автобусных маршрутов. Пассажирам портал правительства Москвы рекомендует быть внимательнее при планировании поездок.

Так, автобус 804 при движении в обоих направлениях больше не будет заезжать к ТЦ "Мега – Теплый Стан". Между остановками "МКАД" и "Вещевая фабрика" автобус будет следовать по Калужскому шоссе. Доехать до торгового центра жители поселка Мосрентген смогут на автобусе 385. От остановки "Поселок Мосрентген" он проследует по Проектируемому проезду 139 и путепроводу через Калужское шоссе. В обратном направлении автобус заезжать на остановки "Завод "Мосрентген" и "Поселок Мосрентген" не будет. Маршрут пройдет по Проектируемому проезду 139, улице Героя России Соломатина, Институтскому проезду и улице Адмирала Корнилова.

Кроме того, восстанавливается движение автобусов 39 и 39к в обоих направлениях по 3-й Хорошевской улице. От станции Хорошево вместо проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения автобусы будут следовать по 3-й Хорошевской улице с заездом к станции Зорге Московского центрального кольца. Далее они пройдут по улицам Берзарина и Маршала Бирюзова до станции метро "Октябрьское Поле", а следом по прежней трассе до улицы Расплетина.
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Суббота, 21 октября 2017 г. // Последняя новость 18:30
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