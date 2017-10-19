Московские власти в рамках реновации планируют применять технологию блокчейн Рубрики: Городская инфраструктура

Марат Хуснуллин | Марат Хуснуллин | АГН "Москва" / Кардашов Антон



"Мы сейчас изучаем эти вопросы (применения технологии блокчейн), это возможно будет применять при реновации. Мы вообще ставим задачу при проектировании новых районов, построенных по программе реновации, максимально применять все современные информационные технологии", – сказал он. Также, по его словам, поставлена задача не только строить умные дома, а строить умные микрорайоны.



Блокчейн ("цепочка блоков") – децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию. Столичные власти планируют возможность внедрения технологии блокчейн при реализации программы реновации. Об этом ТАСС сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин."Мы сейчас изучаем эти вопросы (применения технологии блокчейн), это возможно будет применять при реновации. Мы вообще ставим задачу при проектировании новых районов, построенных по программе реновации, максимально применять все современные информационные технологии", – сказал он. Также, по его словам, поставлена задача не только строить умные дома, а строить умные микрорайоны.Блокчейн ("цепочка блоков") – децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.



Предыдущая статья | Следующая статья

