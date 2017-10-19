Полицейские задержали хулигана, сообщившего о бомбе в больнице им. Буянова

Накануне в правоохранительные органы поступил звонок о готовящемся взрыве городской клинической больнице имени В. М. Буянова на Бакинской улице. Об этом ТАСС
сообщил источник в правоохранительных органах. "В ГКБ им. Буянова позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва в лечебном корпусе на 12-м этаже", – сказал собеседник.
Спасатели проверили здание, ничего опасного не обнаружили. Эвакуировать персонал и пациентов не стали. Как сообщил источник агентства "Москва"
, хулигана, заявившего об угрозе взрыва, задержали в тот же день. "В настоящее время мужчина задержан, предположительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения", – сказал собеседник ТАСС.