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Полицейские задержали хулигана, сообщившего о бомбе в больнице им. Буянова
21 октября 2017 г. | Время публикации 09:30 | Последние изменения 12:20
Рубрики: Общество  
 
Фото NEWSru.com
Накануне в правоохранительные органы поступил звонок о готовящемся взрыве городской клинической больнице имени В. М. Буянова на Бакинской улице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "В ГКБ им. Буянова позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва в лечебном корпусе на 12-м этаже", – сказал собеседник.

Спасатели проверили здание, ничего опасного не обнаружили. Эвакуировать персонал и пациентов не стали. Как сообщил источник агентства "Москва", хулигана, заявившего об угрозе взрыва, задержали в тот же день. "В настоящее время мужчина задержан, предположительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения", – сказал собеседник ТАСС.

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Суббота, 21 октября 2017 г. // Последняя новость 18:30
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