Полицейские задержали хулигана, сообщившего о бомбе в больнице им. Буянова Рубрики: Общество

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Спасатели проверили здание, ничего опасного не обнаружили. Эвакуировать персонал и пациентов не стали. Как сообщил источник агентства



Накануне в правоохранительные органы поступил звонок о готовящемся взрыве городской клинической больнице имени В. М. Буянова на Бакинской улице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "В ГКБ им. Буянова позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва в лечебном корпусе на 12-м этаже", – сказал собеседник.Спасатели проверили здание, ничего опасного не обнаружили. Эвакуировать персонал и пациентов не стали. Как сообщил источник агентства "Москва" , хулигана, заявившего об угрозе взрыва, задержали в тот же день. "В настоящее время мужчина задержан, предположительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения", – сказал собеседник ТАСС.



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