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Киевское направление железной дороги в Москве реконструируют за пять лет
21 октября 2017 г. | Время публикации 17:45 | Последние изменения 18:18
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Реконструкция Киевского направления железных дорог в Москве займет около пяти лет, заявил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Принято стратегическое решение о реконструкции Киевского направления железных дорог. Эта работа будет вестись в три этапа и, я думаю, завершится в течение ближайших пяти лет", – сказал Хуснуллин.

По его словам, которые приводит "Интерфакс", уже в ближайшие два-три года планируется построить дополнительные железнодорожные станции на этом направлении – "Минская", "Аминьевская", а также дополнительный подъезд к Киевскому вокзалу. "В дальнейшем планируется на этом направлении построить еще одну железнодорожную платформу – "Санино", – добавил глава стройкомплекса.

Он напомнил, что реконструкции железнодорожных путей в Москве уделяется большое внимание. "За последние семь лет в Москве было реконструировано и построено порядка 160 километров железнодорожных путей. Эти работы ведутся за счет средств как городского бюджета, так и средств РЖД", – отметил заммэра.

Хуснуллин также пояснил, что реконструкция Киевского направления железной дороги позволит запустить здесь тактовое движение, то есть электрички будут ходить с интервалом в три минуты.
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Суббота, 21 октября 2017 г. // Последняя новость 18:30
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