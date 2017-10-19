Киевское направление железной дороги в Москве реконструируют за пять лет Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



По его словам, которые приводит



Он напомнил, что реконструкции железнодорожных путей в Москве уделяется большое внимание. "За последние семь лет в Москве было реконструировано и построено порядка 160 километров железнодорожных путей. Эти работы ведутся за счет средств как городского бюджета, так и средств РЖД", – отметил заммэра.



Хуснуллин также пояснил, что реконструкция Киевского направления железной дороги позволит запустить здесь тактовое движение, то есть электрички будут ходить с интервалом в три минуты. Реконструкция Киевского направления железных дорог в Москве займет около пяти лет, заявил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Принято стратегическое решение о реконструкции Киевского направления железных дорог. Эта работа будет вестись в три этапа и, я думаю, завершится в течение ближайших пяти лет", – сказал Хуснуллин.По его словам, которые приводит "Интерфакс" , уже в ближайшие два-три года планируется построить дополнительные железнодорожные станции на этом направлении – "Минская", "Аминьевская", а также дополнительный подъезд к Киевскому вокзалу. "В дальнейшем планируется на этом направлении построить еще одну железнодорожную платформу – "Санино", – добавил глава стройкомплекса.Он напомнил, что реконструкции железнодорожных путей в Москве уделяется большое внимание. "За последние семь лет в Москве было реконструировано и построено порядка 160 километров железнодорожных путей. Эти работы ведутся за счет средств как городского бюджета, так и средств РЖД", – отметил заммэра.Хуснуллин также пояснил, что реконструкция Киевского направления железной дороги позволит запустить здесь тактовое движение, то есть электрички будут ходить с интервалом в три минуты.



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