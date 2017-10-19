Власти столицы рассказали, каким метро Москвы станет через 20 лет Рубрики: Метрополитен

stroi.mos.ru



По его словам, программа развития столичного метрополитена, утвержденная мэром Москвы, дает возможность до 2025 года фактически расширить метро вдвое. "Третий пересадочный контур (ТПК) дает возможность развивать минимум еще четыре радиальных направления. Это перспектива развития Москвы на ближайшие 20 лет", – сказал он.



В частности, от будущей станции "Хорошевская" ТПК закладывается возможность строительства линии в Рублево-Архангельское, от станции "Улица новаторов" – в сторону Троицка, от станции "Давыдково" – съезд к новому электродепо, а также съезд от станции "Нижегородская" на восток, сообщили в мэрии.



"Сегодня при строительстве Третьего пересадочного контура мы закладываем технологические возможности проходки новых радиальных направлений. В частности, от будущей станции "Хорошевская" закладывается возможность строительства линии в Рублево-Архангельское, от станции "Улица новаторов" – в сторону Троицка, от станции "Давыдково" – съезд к новому электродепо, а также съезд от станции "Нижегородская" на восток", – сказал



По его словам, для этого на указанных станциях сегодня возводятся специальные "камеры съездов". "Фактически это вклад в будущее развитие и строительство сети метро", – сказал глава столичного стройкомплекса.



При этом, говоря о строительстве новой радиальной линии от станции "Нижегородская", Хуснуллин отметил, что сегодня нельзя назвать конечную станцию этого радиуса. "Для нас важно заложить техническую возможность строительства, а конкретная трасса линии и количество новых станций будут определяться позднее, после 2025 года", – добавил заммэра. Власти Москвы видят возможность строительства еще четырех радиальных линий от Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена в течение ближайших 20 лет. Об этом сообщил ТАСС журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.По его словам, программа развития столичного метрополитена, утвержденная мэром Москвы, дает возможность до 2025 года фактически расширить метро вдвое. "Третий пересадочный контур (ТПК) дает возможность развивать минимум еще четыре радиальных направления. Это перспектива развития Москвы на ближайшие 20 лет", – сказал он.В частности, от будущей станции "Хорошевская" ТПК закладывается возможность строительства линии в Рублево-Архангельское, от станции "Улица новаторов" – в сторону Троицка, от станции "Давыдково" – съезд к новому электродепо, а также съезд от станции "Нижегородская" на восток, сообщили в мэрии."Сегодня при строительстве Третьего пересадочного контура мы закладываем технологические возможности проходки новых радиальных направлений. В частности, от будущей станции "Хорошевская" закладывается возможность строительства линии в Рублево-Архангельское, от станции "Улица новаторов" – в сторону Троицка, от станции "Давыдково" – съезд к новому электродепо, а также съезд от станции "Нижегородская" на восток", – сказал "Интерфаксу" Хуснуллин.По его словам, для этого на указанных станциях сегодня возводятся специальные "камеры съездов". "Фактически это вклад в будущее развитие и строительство сети метро", – сказал глава столичного стройкомплекса.При этом, говоря о строительстве новой радиальной линии от станции "Нижегородская", Хуснуллин отметил, что сегодня нельзя назвать конечную станцию этого радиуса. "Для нас важно заложить техническую возможность строительства, а конкретная трасса линии и количество новых станций будут определяться позднее, после 2025 года", – добавил заммэра.



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