В результате пожара на северо-востоке Москвы погиб один человек Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Пресс-служба Главного управления МЧС по столице подтвердила факт возгорания, уточнив, что из здания эвакуировали 15 человек, пострадавшие переданы медикам. Площадь пожара составила около 15 кв. м. Спасатели смогли потушить огонь до того, как он успел распространиться на другие этажи. В 9:14 он был полностью ликвидирован. В Ярославском районе на балконе второго этажа жилого дома возникло возгорание, в результате которого погиб один человек. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах. "Возгорание произошло на балконе жилого дома по адресу: Хибинский проезд, д. 30 корп. 1 в 8:41. В результате пожара погиб один человек", – сказал собеседник.Пресс-служба Главного управления МЧС по столице подтвердила факт возгорания, уточнив, что из здания эвакуировали 15 человек, пострадавшие переданы медикам. Площадь пожара составила около 15 кв. м. Спасатели смогли потушить огонь до того, как он успел распространиться на другие этажи. В 9:14 он был полностью ликвидирован.



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