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Синоптики рассказали, когда в Москве пройдет первый крупный снегопад
21 октября 2017 г. | Время публикации 18:30
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Первый крупный снегопад ожидается в столице 27-28 октября, сообщил РИАМО в субботу представитель Московского метеобюро.

"Приборы спрогнозировали крупные осадки в Москве в середине следующей недели. 27-28 октября в столице пройдет первый полноценный снегопад", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что до середины следующей недели в Москве не ожидается существенных осадков. Снег будет выпадать незначительными зарядами в виде мелких фракций.

В субботу в Москве прошел первый снег на северо-востоке и востоке столицы, напоминает агентство. Также ранее в Дмитровском районе Московской области в субботу утром зафиксировали первый снег. В 2016 году первый снежный покров появился на улицах Москвы и Подмосковья 27 октября.
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Суббота, 21 октября 2017 г. // Последняя новость 18:30
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