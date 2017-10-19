Синоптики рассказали, когда в Москве пройдет первый крупный снегопад Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"Приборы спрогнозировали крупные осадки в Москве в середине следующей недели. 27-28 октября в столице пройдет первый полноценный снегопад", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что до середины следующей недели в Москве не ожидается существенных осадков. Снег будет выпадать незначительными зарядами в виде мелких фракций.



В субботу в Москве прошел первый снег на северо-востоке и востоке столицы, напоминает агентство. Также ранее в Дмитровском районе Московской области в субботу утром зафиксировали первый снег. В 2016 году первый снежный покров появился на улицах Москвы и Подмосковья 27 октября. Первый крупный снегопад ожидается в столице 27-28 октября, сообщил РИАМО в субботу представитель Московского метеобюро."Приборы спрогнозировали крупные осадки в Москве в середине следующей недели. 27-28 октября в столице пройдет первый полноценный снегопад", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что до середины следующей недели в Москве не ожидается существенных осадков. Снег будет выпадать незначительными зарядами в виде мелких фракций.В субботу в Москве прошел первый снег на северо-востоке и востоке столицы, напоминает агентство. Также ранее в Дмитровском районе Московской области в субботу утром зафиксировали первый снег. В 2016 году первый снежный покров появился на улицах Москвы и Подмосковья 27 октября.



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