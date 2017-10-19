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Участок ТПК от станции "Авиамоторная" до "Лефортово" планируют открыть в 2018 году
21 октября 2017 г. | Время публикации 15:55 | Последние изменения 18:24
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Северо-восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) метро от станции "Авиамоторная" до станции "Лефортово" планируется запустить в следующем году, заявил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже в следующем году мы планируем завершить строительство и запустить северо-восточный сектор Третьего пересадочного контура от станции "Авиамоторная" до станции "Лефортово", – сказал Хуснуллин. По его словам, это непростая задача, сейчас на этих участках ведется проходка тоннелей.

Хуснуллин напомнил, что в декабре этого года планируется запустить пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура между станциями "Деловой центр" и "Петровский парк". Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 км, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Завершить строительство новой кольцевой линии планируется до конца 2020 года.
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