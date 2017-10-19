Участок "Некрасовка" – "Косино" "розовой" ветки метро запустят уже весной 2018 года, но при одном условии Рубрики: Метрополитен

stroi.mos.ru



"Перед нами стоит задача запустить пассажирское движение на всем протяжении Кожуховской линии до конца следующего года, при этом участок от станции "Некрасовка" до станции "Косино" может быть запущен раньше, уже в мае", – сказал Хуснуллин.



Он подчеркнул, что для этого необходимо будет найти способ доставить на этот участок поезда и вагоны метро. "Если мы найдем способ пригнать на этот участок поезда и вагоны раньше, не по действующей линии метро, то, возможно, он будет запущен раньше всей линии", – добавил заммэра.



Он также рассказал, что сегодня на строительстве Кожуховской линии метро задействовано порядка 3,5 тыс. рабочих. "Однако этого недостаточно, и уже в ближайшее время мы планируем увеличить количество рабочих на 1000 человек. На отдельных участках будем переходить на круглосуточный режим работы", – добавил заммэра.



Он напомнил, что протяженность Кожуховской линии метро составляет более 17 км. "Это одна из самых сложных в строительстве и протяженных линий подземки. С открытием "розовой" ветки значительно улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городского поселения Люберцы Московской области", – добавил Хуснуллин. Участок Кожуховской линии метро от станции "Некрасовка" до станции "Косино" может быть запущен в мае следующего года, заявил "Интерфаксу" в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин."Перед нами стоит задача запустить пассажирское движение на всем протяжении Кожуховской линии до конца следующего года, при этом участок от станции "Некрасовка" до станции "Косино" может быть запущен раньше, уже в мае", – сказал Хуснуллин.Он подчеркнул, что для этого необходимо будет найти способ доставить на этот участок поезда и вагоны метро. "Если мы найдем способ пригнать на этот участок поезда и вагоны раньше, не по действующей линии метро, то, возможно, он будет запущен раньше всей линии", – добавил заммэра.Он также рассказал, что сегодня на строительстве Кожуховской линии метро задействовано порядка 3,5 тыс. рабочих. "Однако этого недостаточно, и уже в ближайшее время мы планируем увеличить количество рабочих на 1000 человек. На отдельных участках будем переходить на круглосуточный режим работы", – добавил заммэра.Он напомнил, что протяженность Кожуховской линии метро составляет более 17 км. "Это одна из самых сложных в строительстве и протяженных линий подземки. С открытием "розовой" ветки значительно улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городского поселения Люберцы Московской области", – добавил Хуснуллин.



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