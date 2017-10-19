Жители Гагаринского района возмущены тем, как чинят символ пионерии на Воробьевых горах Рубрики: Культура

Moscow-Live.ru



"Вместо реставрации идет полное уничтожение аутентичного смальтового покрытия, сохранившегося весьма неплохо. Весь день рабочие из стран Средней Азии его выламывали. А его бы нужно было восстановить, закрепить и сохранить. В этом и состоит смысл реставрации", – пожаловалась в своем



В Мосгорнаследии



Панно "Пионерский значок" с прилегающими лестницами и прямоугольным бассейном является объектом монументального искусства, "встроенного" в ландшафт парка 40-летия ВЛКСМ, напоминает "МК". Сооружение появилось на Воробьевых горах в 1962 году, его авторами выступали три советских народных архитектора: Владимир Кубасов, проектировавший здание театра МХАТ им. Горького, Феликс Новиков и Виктор Егерев, известные по станции метро "Краснопресненская". Реставрация памятника обошлась городу в 11,4 млн рублей. Панно "Пионерский значок" на территории Дома детского творчества на Воробьевых горах оказалось на грани разрушения. К такому неутешительному выводу пришли жители Гагаринского района, наблюдавшие за началом хода реставрационных работ на этом объекте. По их мнению, ремонтники варварски ломают декоративную синюю смальту, которая находилась в мозаике значка, нарушая технологию снятия хрупкого материала."Вместо реставрации идет полное уничтожение аутентичного смальтового покрытия, сохранившегося весьма неплохо. Весь день рабочие из стран Средней Азии его выламывали. А его бы нужно было восстановить, закрепить и сохранить. В этом и состоит смысл реставрации", – пожаловалась в своем блоге москвичка Анна Николаева.В Мосгорнаследии "Московскому комсомольцу" рассказали, что паника среди горожан напрасна. Сейчас мозаичную часть панно сняли для того, чтобы укрепить основание памятника. Вся смальта была направлена на хранение подрядчику, который вернет ее на законное место после проведения первичных работ, дополнив пустующие места новой. При этом в следующем посте жительница-активистка Николаева выложила фотографии , на которых видно, что панно не "снимали", а выдалбливали, и что из этих осколков можно будет вернуть на место – большой вопрос.Панно "Пионерский значок" с прилегающими лестницами и прямоугольным бассейном является объектом монументального искусства, "встроенного" в ландшафт парка 40-летия ВЛКСМ, напоминает "МК". Сооружение появилось на Воробьевых горах в 1962 году, его авторами выступали три советских народных архитектора: Владимир Кубасов, проектировавший здание театра МХАТ им. Горького, Феликс Новиков и Виктор Егерев, известные по станции метро "Краснопресненская". Реставрация памятника обошлась городу в 11,4 млн рублей.



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