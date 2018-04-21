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Прокуратура взяла на контроль расследование гибели девочки во время субботнего урагана
22 апреля 2018 г. | Время публикации 13:01
Рубрики: Происшествия  
 
Москва, 21 апреля 2018 года | Агентство городских новостей "Москва"
Прокуратура решила проконтролировать проведение проверки по факту гибели девочки в результате урагана, который ударил по московскому региону в субботу днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное управление надзорного ведомства.

"Прокуратурой города поставлены на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетней, госпитализированной после падения на нее фрагментов мусорного контейнера на севере Москвы", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство также организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства по данному факту. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули правоохранители.

Накануне московское управление Следственного комитета РФ объявило о начале проверки по факту данного инцидента. Как сообщалось, на 13-летнюю девочку и ее 11-летнюю подругу опрокинулся мусорный контейнер. Девочек экстренно госпитализировали, однако одну из них врачам спасти не удалось. ЧП произошло в период штормового предупреждения, когда в городе бушевал шквалистый ветер.

Отметим, что в результате урагана также погиб мужчина в Московской области: на него обрушилась бытовка строителей. По данному факту также проводится проверка.
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