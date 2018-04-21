Прокуратура взяла на контроль расследование гибели девочки во время субботнего урагана

Прокуратура решила проконтролировать проведение проверки по факту гибели девочки
в результате урагана, который ударил по московскому региону в субботу днем, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на столичное управление надзорного ведомства.
"Прокуратурой города поставлены на контроль ход и результаты
доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетней,
госпитализированной после падения на нее фрагментов мусорного контейнера на севере Москвы", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ведомство также организовала проверку соблюдения требований
федерального законодательства по данному факту. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули правоохранители.
Накануне московское управление Следственного комитета РФ объявило о начале проверки по факту данного инцидента. Как сообщалось, на 13-летнюю девочку и ее 11-летнюю подругу опрокинулся мусорный контейнер. Девочек экстренно госпитализировали, однако одну из них врачам спасти не удалось. ЧП произошло в период штормового предупреждения, когда в городе бушевал шквалистый ветер.
Отметим, что в результате урагана также погиб мужчина в Московской области: на него обрушилась бытовка строителей. По данному факту также проводится проверка.