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В столице после периода холодов заработал первый фонтан
22 апреля 2018 г. | Время публикации 14:55
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Первый в этом сезоне фонтан в столице заработал в Зеркальном канале ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в рамках весеннего фестиваля цветов, рассказала агентству "Москва" пресс-секретарь сада Ольга Архипова. Как сообщалось ранее, остальные фонтаны в городе будут запущены в конце апреля, точная дата зависит от погодных условий.

Как отметила Архипова, в ближайшее время в Зеркальный канал переселят японских карпов кои и других рыб. Задача плавающего фонтана - максимально насытить воду кислородом, чтобы рыбы оставались здоровыми, чувствовали себя уютно и радовали посетителей подводными играми. "Наших гостей он приводит в восторг - фонтан активно фотографируют и выкладывают снимки в социальные сети. Аэрация воды для карпов - очень значимая функция фонтана", - добавила она.

Ранее заместитель начальника участка "Гормост-фонтаны" ГБУ "Гормост" Виталий Давыдов заявил, что сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля. Все фонтаны запустятся одновременно. Сейчас их на балансе "Гормоста" - 67. Он также отметил, что еще в конце марта начались работы по подготовке к пуску свето-динамического фонтана в Царицыно. Подготовить его к запуску планировалось к третьей декаде апреля.
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