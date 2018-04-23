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Мужчина с ножом напал на водителя и пассажира такси в центре Москвы
22 апреля 2018 г. | Время публикации 17:33 | Последние изменения 17:52
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Столичные правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений водителю и пассажиру такси в Пресненском районе, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в субботу поздно вечером в районе дома 5 по Звенигородскому шоссе. Полиция получила сообщение о том, что по указанному адресу лежит человек в крови. "Прибывшими на место полицейскими у дома по указанному адресу с ножевым ранением плеча обнаружен мужчина 1968 года рождения, а также задержан и доставлен в ОМВД находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий 60-летний мужчина", - рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что подозреваемый и другой мужчина находились в состоянии алкогольного опьянения в качестве пассажиров в автомобиля Chery Amulet. Задержанный достал нож и беспричинно стал наносить водителю такси и второму пассажиру ножевые ранения. С двумя ножевыми ранениями задней поверхности шеи, и резаной раной спины пассажир был госпитализирован в медицинское учреждение. Оружие было обнаружено на месте преступления.
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