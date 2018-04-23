Школьники из подмосковного Королева пожаловались на принуждение к участию в "Бессмертном полке" Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Как сообщает



"Я считаю это сугубо пропагандистским и политическим событием. Но, честно говоря, моя инициатива этим заняться исходит не от неприязни к акции, а от некоторых убеждений человеческой свободы", - подчеркнул Николай. Как отмечают журналисты, школьник был активистом предвыборной кампании Алексея Навального и участником движения за отказ от военной службы по убеждениям.



По словам собеседника издания, его жалобы привели к многочисленным беседам руководства школы с учениками его класса и их родителями. Сначала руководство школы вообще отказалось от организации собственной колонны на "Бессмертном полку", а затем решило, что школьная колонна все-таки будет, но без участия "жалобщиков".



В пресс-службе администрации Королева в разговоре с журналистами выразили удивление от того, что кого-то заставляют участвовать в шествии 9 мая. Формулировку из постановления об "обеспечении участия учащихся в мероприятиях 9 мая" там назвали сугубо технической и не предполагающей принуждения к посещению демонстрации. Один из координаторов "Бессмертного полка России" по Московской области Виктор Гладышев, в свою очередь, выразил сожаление в связи с тем, что в Королеве торжественное мероприятие организуют работники местной администрации, но никто другой координатором акции выступать в этом городе не хочет.



В прошлом году радиостанция "Эхо Москвы" сообщала о том, что на акции, приуроченные к Дню Победы, школьников и студентов заставляют выходить руководители учебных заведений. В объявлениях по этому поводу имеются такие формулировки, как "явка строго обязательна", всем быть "в парадной форме". "Судя по количеству сообщений, это не единичные случаи, а вполне массовая практика. География этих злоупотреблений тоже очень широка - в учебных заведениях Пскова и Ноябрьска, Тюмени и Йошкар-Олы не стесняются говорить о плановых показателях по явке, а в отдельных случаях прямо угрожать снижением успеваемости за неактивность", - заявляли журналисты радиостанции.



При этом газета "Известия" со ссылкой на собеседника, близкого к администрации президента РФ, утверждала, что руководство внутриполитического блока Кремля запретило губернаторам сгонять бюджетников на акции, посвященные Дню Победы, в частности "Бессмертный полк".



В то же время "Радио Свобода" рассказывало, как возле одного из казанских вузов студентам раздавали портреты героев войны под подпись. При этом на вопрос о том, кто изображен на фотографии, которую они держат в руках, никто Десятиклассники одной из школ подмосковного Королева написали жалобу на принуждение к посещению "Бессмертного полка" 9 мая. По словам одного из учащихся, в последние месяцы на уроках школьникам неоднократно говорили, что они обязаны принять участие в памятном мероприятии. Аналогичная установка учебным заведениям от администрации города была и в прошлом году.Как сообщает "Радио Свобода" , не желая насильно участвовать в демонстрации, десятиклассник Николай (его имя в материале изменено, а номер школы не называется) инициировал заявление, которое также подписали еще шесть его одноклассников. Школьники заявили уполномоченному по правам ребенка Московской области и Комитету образования Королева, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая."Я считаю это сугубо пропагандистским и политическим событием. Но, честно говоря, моя инициатива этим заняться исходит не от неприязни к акции, а от некоторых убеждений человеческой свободы", - подчеркнул Николай. Как отмечают журналисты, школьник был активистом предвыборной кампании Алексея Навального и участником движения за отказ от военной службы по убеждениям.По словам собеседника издания, его жалобы привели к многочисленным беседам руководства школы с учениками его класса и их родителями. Сначала руководство школы вообще отказалось от организации собственной колонны на "Бессмертном полку", а затем решило, что школьная колонна все-таки будет, но без участия "жалобщиков".В пресс-службе администрации Королева в разговоре с журналистами выразили удивление от того, что кого-то заставляют участвовать в шествии 9 мая. Формулировку из постановления об "обеспечении участия учащихся в мероприятиях 9 мая" там назвали сугубо технической и не предполагающей принуждения к посещению демонстрации. Один из координаторов "Бессмертного полка России" по Московской области Виктор Гладышев, в свою очередь, выразил сожаление в связи с тем, что в Королеве торжественное мероприятие организуют работники местной администрации, но никто другой координатором акции выступать в этом городе не хочет.В прошлом году радиостанция "Эхо Москвы" сообщала о том, что на акции, приуроченные к Дню Победы, школьников и студентов заставляют выходить руководители учебных заведений. В объявлениях по этому поводу имеются такие формулировки, как "явка строго обязательна", всем быть "в парадной форме". "Судя по количеству сообщений, это не единичные случаи, а вполне массовая практика. География этих злоупотреблений тоже очень широка - в учебных заведениях Пскова и Ноябрьска, Тюмени и Йошкар-Олы не стесняются говорить о плановых показателях по явке, а в отдельных случаях прямо угрожать снижением успеваемости за неактивность", - заявляли журналисты радиостанции.При этом газета "Известия" со ссылкой на собеседника, близкого к администрации президента РФ, утверждала, что руководство внутриполитического блока Кремля запретило губернаторам сгонять бюджетников на акции, посвященные Дню Победы, в частности "Бессмертный полк".В то же время "Радио Свобода" рассказывало, как возле одного из казанских вузов студентам раздавали портреты героев войны под подпись. При этом на вопрос о том, кто изображен на фотографии, которую они держат в руках, никто не смог дать внятного ответа . При этом в рамках "Бессмертного полка" в ходе шествия люди, как правило, несут фотопортреты своих родственников, участвовавших в войне.



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