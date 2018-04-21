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МЧС объявило новое экстренное предупреждение в связи с погодными условиями в Москве
22 апреля 2018 г. | Время публикации 11:00 | Последние изменения 13:09
Рубрики: Погода  
 
Reuters
Столичное управление МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются в городе на протяжении воскресенья, 22 апреля. По информации специалистов Росгидромета, в столичном регионе сохранятся порывы ветра силой до 12-17 метров в секунду.

"Прогнозируются возможные повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций, повреждение автотранспорта. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует: будьте осторожны и внимательны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Накануне в результате урагана в городе сильным ветром были повалены десятки деревьев и более 20 рекламных щитов, повреждены свыше 10 автомобилей и более 20 слабо закрепленных конструкций, в том числе кровли и навесы. Еще как минимум в 13 случаях ветром разбиты витрины и оборваны провода.

В Московской области без света остались около 2,4 тысячи потребителей. В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы, координация мероприятий осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Московской области. К аварийно-восстановительным работам привлечено 143 бригады в составе 162 человек и 164 единиц специальной техники, рассказали в Министерстве энергетики.

Не обошлось и без человеческих жертв: стихия унесла жизни 13-летней девочки в Москве и 36-летнего мужчины в Московской области. По каждому из этих фактов проводятся доследственные проверки. Кроме того, в результате урагана пострадали около 20 человек в городе и около 10 в Подмосковье.
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