Рестораторы покидают Бульварное кольцо из-за программы "Моя улица" Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



За год уровень вакантных площадей на торговых улицах Москвы снизился на 1,9 процента - с 9% в конце 2016 года до 7,1% к концу 2017-го. Так, доля пустующих помещений на Садовом кольце за год сократилась с 12,1% до 10,9%, на Патриарших прудах — с 7,2% до 6,5%. При этом максимальное снижение вакантности по итогам года показали центральные и пешеходные улицы. Противоположная ситуация сложилась на Бульварном кольце: в четвертом квартале этого года там пустовало 8,4% помещений стрит-ритейла против 7,7% в октябре-декабре прошлого года.



Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию



Между тем эксперты указывают, что негативный эффект реконструкции виден и на некоторых участках Садового кольца. Так, уровень вакантности на Садовой-Черногрязской за год вырос с 23% до 28%, на Садовой-Каретной — с 22% до 26%, в то время как арендаторы заинтересовались Земляным Валом и Валовой улицей. По словам экспертов, это связано с тем, что Садовое кольцо не является прогулочной зоной, и после сокращения там числа парковочных мест весь ритейл сосредоточился вблизи станций метро. В то время как во многих центральных районах Москвы все реже можно найти свободные помещения стрит-ритейла, уровень вакантных площадей на Бульварном кольце существенно вырос. Эксперты связывают это с программой "Моя улица": рестораторы, формирующие более трети спроса на аренду таких объектов, решили покинуть Бульварное кольцо и открыть свои заведения в других местах. Об этом сообщает "Коммерсант" За год уровень вакантных площадей на торговых улицах Москвы снизился на 1,9 процента - с 9% в конце 2016 года до 7,1% к концу 2017-го. Так, доля пустующих помещений на Садовом кольце за год сократилась с 12,1% до 10,9%, на Патриарших прудах — с 7,2% до 6,5%. При этом максимальное снижение вакантности по итогам года показали центральные и пешеходные улицы. Противоположная ситуация сложилась на Бульварном кольце: в четвертом квартале этого года там пустовало 8,4% помещений стрит-ритейла против 7,7% в октябре-декабре прошлого года.Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию реконструкцией кольца : еще летом участники рынка общепита заявили, что ожидают падения выручки на 20–70% из-за невозможности открыть летние веранды. Кроме того, помещения на бульварах традиционно привлекали внимание несетевого и некрупного бизнеса за счет более низких ставок аренды. Около 40% ныне пустующих помещений на Бульварном кольце ранее занимали рестораны и кафе, которым пришлось закрыться во время ремонта улиц, но не исключено, что к лету 2018 года ситуация может измениться.Между тем эксперты указывают, что негативный эффект реконструкции виден и на некоторых участках Садового кольца. Так, уровень вакантности на Садовой-Черногрязской за год вырос с 23% до 28%, на Садовой-Каретной — с 22% до 26%, в то время как арендаторы заинтересовались Земляным Валом и Валовой улицей. По словам экспертов, это связано с тем, что Садовое кольцо не является прогулочной зоной, и после сокращения там числа парковочных мест весь ритейл сосредоточился вблизи станций метро.



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