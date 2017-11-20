Управа Даниловского района заявила в полицию на депутата, отказавшегося принять халтурный капремонт от "Жилищника" Общество Рубрики: Коммунальное хозяйство

Moscow-Live.ru



Как рассказал Пшеничников редакции NEWSru.com, история началась еще полтора месяца назад. "Мне позвонили, сказали, давайте встретимся, подпишите акт, уже все подписали, один вы остались. Я тогда сказал, давайте подпишем, только соберите комиссию, покажите мне все документы и работы. Тогда будем подписывать. Они удивились, начали меня убеждать, что никакой комиссии быть не должно, а работы уже все посмотрели, и все супер", - сказал депутат.



В конечном счете комиссия была созвана: в нее, помимо Пшеничникова, также вошли уполномоченные собственники, проживающие в вышеупомянутом доме. Проверка показала, что содержимое акта выполненных работ не соответствовало действительности, а результаты деятельности "Жилищника" совершенно не соответствовали проектно-сметной документации, сообщил депутат.



Пшеничников предложил присутствовавшим на приемке чиновникам внести изменения в акт, но согласия от них, ожидаемо, не получил. Тогда было принято решение вести протокол работы комиссии. "Нам удалось настоять на том, чтобы в протоколе было указано, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации. Затем свою подпись на документе поставили представители управы, "Жилищника" и ФКР (Фонд капитального ремонта, - прим. ред.). Мне и двум собственникам дома, в котором проходил капитальный ремонт, протокол подписать даже не предлагали. Чуть позже я заметил, что госпожа Авдеева (советник отдела ЖКХиБ в управе района, - прим. ред.) напротив наших фамилий в протоколе указала, что от подписи мы отказались", - цитирует Пшеничникова



По словам депутата, это была "наглая ложь" со стороны представителя управы. Он потребовал дать ему возможность внести в протокол соответствующие поправки. Оригинал документа Пшеничников на правах члена комиссии оставил у себя для последующего взаимодействия с ФКР, а управе предоставил копию со своей подписью. Несмотря на то, что хранение протокола работы комиссии не регламентировано, Авдеева пыталась вырвать из рук Пшеничникова протокол, но безуспешно.



Вскоре после этого инцидента Пшеничникову позвонили из полиции. Оказалось, что глава управы Даниловского района Ольга Конюхова написала на него и жильцов дома заявление с требованием возбудить уголовное дело. На самого муниципального депутата - по статьям 325 "Похищение или повреждение документов" и 330 УК РФ "Самоуправство", а на уполномоченных собственников - по статье 319 "Оскорбление представителя власти".







"А все за что? За то, что я не отдал представителю управы оригинал протокола работы комиссии по приемке капитального ремонта, в котором написано, что работы не соответствуют проектно-сметной документации. И который подтверждает, что работы сделаны плохо, и денег подрядчику за них платить нельзя А собственники посмели снять этот процесс на телефон. Отстранить меня от капремонта через совет депутатов не получилось - теперь решили зайти с другой стороны", - заявил Пшеничников на своей странице в



В беседе с NEWSru.com Пшеничников также обратил внимание на несколько важных моментов в этой истории. Дело в том, что завести уголовное дело на муниципального депутата можно только с санкции руководителя московского управления Следственного комитета РФ. Кроме того, в федеральном законе о принципах работы местного самоуправления говорится, что депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за "высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата". В Даниловском районе на юге Москвы разгорелся скандал из-за капитального ремонта в доме 3 на Рощинской улице. Работы по данному адресу были проведены крайне небрежно и вызвали недовольство всех жильцов, однако это не помешало представителям управы, мэрии и самого "Жилищника" без доли сомнения подписать акт об их успешном выполнении. Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе и выплатить подрядчику деньги, чиновникам не хватало лишь одобрения муниципального депутата Сергея Пшеничникова. Мундеп подписываться под актом отказался, а на днях получил звонок из полиции о том, что в его отношении может быть заведено уголовное дело.Как рассказал Пшеничников редакции, история началась еще полтора месяца назад. "Мне позвонили, сказали, давайте встретимся, подпишите акт, уже все подписали, один вы остались. Я тогда сказал, давайте подпишем, только соберите комиссию, покажите мне все документы и работы. Тогда будем подписывать. Они удивились, начали меня убеждать, что никакой комиссии быть не должно, а работы уже все посмотрели, и все супер", - сказал депутат.В конечном счете комиссия была созвана: в нее, помимо Пшеничникова, также вошли уполномоченные собственники, проживающие в вышеупомянутом доме. Проверка показала, что содержимое акта выполненных работ не соответствовало действительности, а результаты деятельности "Жилищника" совершенно не соответствовали проектно-сметной документации, сообщил депутат.Пшеничников предложил присутствовавшим на приемке чиновникам внести изменения в акт, но согласия от них, ожидаемо, не получил. Тогда было принято решение вести протокол работы комиссии. "Нам удалось настоять на том, чтобы в протоколе было указано, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации. Затем свою подпись на документе поставили представители управы, "Жилищника" и ФКР (). Мне и двум собственникам дома, в котором проходил капитальный ремонт, протокол подписать даже не предлагали. Чуть позже я заметил, что госпожа Авдеева () напротив наших фамилий в протоколе указала, что от подписи мы отказались", - цитирует Пшеничникова "Московский активист" По словам депутата, это была "наглая ложь" со стороны представителя управы. Он потребовал дать ему возможность внести в протокол соответствующие поправки. Оригинал документа Пшеничников на правах члена комиссии оставил у себя для последующего взаимодействия с ФКР, а управе предоставил копию со своей подписью. Несмотря на то, что хранение протокола работы комиссии не регламентировано, Авдеева пыталась вырвать из рук Пшеничникова протокол, но безуспешно.Вскоре после этого инцидента Пшеничникову позвонили из полиции. Оказалось, что глава управы Даниловского района Ольга Конюхова написала на него и жильцов дома заявление с требованием возбудить уголовное дело. На самого муниципального депутата - по статьям 325 "Похищение или повреждение документов" и 330 УК РФ "Самоуправство", а на уполномоченных собственников - по статье 319 "Оскорбление представителя власти"."А все за что? За то, что я не отдал представителю управы оригинал протокола работы комиссии по приемке капитального ремонта, в котором написано, что работы не соответствуют проектно-сметной документации. И который подтверждает, что работы сделаны плохо, и денег подрядчику за них платить нельзя А собственники посмели снять этот процесс на телефон. Отстранить меня от капремонта через совет депутатов не получилось - теперь решили зайти с другой стороны", - заявил Пшеничников на своей странице в Facebook В беседе сПшеничников также обратил внимание на несколько важных моментов в этой истории. Дело в том, что завести уголовное дело на муниципального депутата можно только с санкции руководителя московского управления Следственного комитета РФ. Кроме того, в федеральном законе о принципах работы местного самоуправления говорится, что депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за "высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата".



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