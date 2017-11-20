Запах от полигона "Кучино" попытались скрыть "духами" перед приездом Путина

Накануне визита президента РФ Владимира Путина в Академию РВСН и дивизию Росгвардии на полигоне "Кучино" в Балашихе заработали аэрозольно-распылительные установки. Об этом сообщают местные жители в паблике "ВКонтакте"
"Мы за чистый Железнодорожный".
По словам очевидцев, местные жители, помимо свалочного газа, теперь вынуждены терпеть запах распыляемого аэрозоля, похожий на приторные духи. При этом область распространения нового запаха небольшая, поэтому зловоние со свалки заглушить им практически невозможно. "Буквально в 50 метрах от этой установки запах свалки по -прежнему ощущается достаточно сильно", - отмечается в паблике.
Напомним, полигон "Кучино" закрыли после того, как летом в ходе "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались на невыносимые условия проживания по соседству со свалкой. Сперва губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Балашихи Евгений Жирков. Чиновники заявили, что быстро закрыть полигон не получится, так как свозить мусор будет некуда, и назвали срок не раньше 2019 года. Путин потребовал закрыть полигон за месяц. Вскоре после этого жители столицы начали жаловаться
на возросшие масштабы сжигания мусора на территории города. Кроме того, полигон сделали "козлом отпущения"
, заявив, что он является единственным источником зловония, на которое массово жалуются горожане.