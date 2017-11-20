Запах от полигона "Кучино" попытались скрыть "духами" перед приездом Путина

20 декабря 2017 г. До конца недели в столице может вновь появиться запах сероводорода

С 20-го по 22 декабря из-за направлений ветра возможно распространение неприятных запахов с полигона "Кучино". Особенно это будет ощущаться в восточной и юго-восточной частях Москвы, Балашихе и Реутове.