Яшин готов все-таки перенести "День свободных выборов" на проспект Сахарова, но не в виде митинга

Муниципальные депутаты Красносельского района Москвы вместе с председателем совета депутатов Ильей Яшиным готовы перенести запрещенный
районный праздник "День свободных выборов" на проспект Академика Сахарова. Об этом пишут "Ведомости"
со ссылкой на письмо мундепов председателю комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову и мэру Москвы Сергею Собянину.
Ранее оппозиционный политик Дмитрий Гудков по инициативе Венедиктова согласовал
митинг в защиту избирательных прав граждан на проспекте Сахарова, но на следующий день по просьбе Яшина отозвал
свою заявку. Яшин пояснял, что подача заявки именно на митинг стала для него "неприятным сюрпризом", так как он настаивал на том, чтобы мероприятие проходило в формате инициированного депутатами праздника.
Комментируя письмо Венедиктову и Собянину, Яшин подчеркнул, что в его позиции "нет ничего нового". "Я еще во вторник на Общественной палате говорил, что мы готовы рассмотреть перенос
праздника на проспект Сахарова. Но принципиальное условие: это по-прежнему должен быть праздник муниципалитета, а не согласованный мэрией митинг", - написал он на своей странице в Facebook
.
"Они предлагают отменить решение о проведении праздника, а за это мэрия разрешает провести митинг. То есть мэрия заставляет меня добровольно отказаться от реализации своих полномочий", - пояснил Яшин "Ведомостям". В письме говорится, что оснований для отмены "Дня свободных выборов" в изначальном месте - Лермонтовском сквере - нет. Праздник может быть перенесен на проспект Сахарова ради безопасности граждан, "поскольку, наверно, придет больше народа, чем планировалось".
Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил РИА "Новости"
, что мэрия не получала никаких заявок или уведомлений о переносе акции на проспект Сахарова. Венедиктов со своей стороны отказался участвовать в поиске компромисса, заявив, что его ресурс был исчерпан "бесчестным поведением" Яшина, и обвинил главу Совета депутатов в "прямом обмане".
В беседе с ТАСС Венедиктов высказал мнение, что действия Яшина не провокация, а "неумение" быть муниципальным депутатом. "Дело в том, что многие депутаты муниципального совета еще недавно были просто гражданскими активистами, и они еще не осознали, что они - власть. А гражданский активист несет ответственность только за себя, власть несет ответственность и за других. Они пока не поняли в этот адаптационный трехмесячный период, что во власти надо договариваться, надо искать компромиссы при сохранении оппозиции", - сказал Венедиктов.
Вечером 21 декабря Яшин перепостил в своем Facebook запись
радиоведущего Ашота Ахвердяна в Twitter о том, что Дмитрий Гудков якобы "обзванивает независимых муниципальных депутатов, чтоб они убрали свою подпись с письма в поддержку Ильи Яшина". Гудков в ответ на это сообщил
, что "многие подписавшиеся в поддержку праздника действительно обеспокоены вопросом безопасности участников акции", но "никакой штаб не отговаривает депутатов участвовать в празднике".
Он отметил, что из-за отказа организаторов от митинга и судебного запрета на проведение праздника в Лермонтовском сквере "ситуация изменилась и накалилась, риски задержаний существенно выросли". "Поскольку вы попросили меня отозвать заявку на согласованный митинг, то призываю вас серьезно подумать о мерах безопасности для участников праздника. И перестаньте истерить, всегда есть телефон, чтобы уточнить позицию перед тем, как что-то написать в твиттер", - заключил Гудков.
Напомним, "День свободных выборов" планируется провести 24 декабря. Мероприятие задумывалось как районный праздник для информирования горожан о выборах президента в марте 2018 года и записи желающих наблюдателями на выборах. Организаторы собирались установить сцену и пригласить музыкантов, оборудовать полевую кухню и раздавать сувениры, посвященные честным выборам. При этом Яшин подчеркивал, что агитации за конкретных лиц не будет.
После того, как акцию поддержал Алексей Навальный, призвав сторонников приходить в Лермонтовский сквер, мэрия заявила, что в Красносельском районе готовится, по сути, провокация
и несанкционированный политический митинг. В департаменте региональной безопасности заявили, что мероприятие регламентируется распоряжением правительства Москвы и его надо было согласовывать не менее чем за месяц. Прокуратура по требованию мэрии вынесла Яшину предостережение
, а позже Мосгорсуд запретил мероприятие.
Яшин настаивает, что распоряжение, на которое ссылаются чиновники, касается только праздников городского масштаба, в то время как "День свободных выборов" - районный праздник и его организация находится в компетенции муниципальных депутатов. Он подчеркнул, что в Москве постоянно устраиваются районные праздники, к которым у мэрии нет претензий, но чаще всего это либо провластные патриотические мероприятия, вроде дня присоединения Крыма, либо торжества по абстрактным поводам.
Яшин назвал политически мотивированным решение запретить "День свободных выборов" и пожаловался в прокуратуру на административное давление. Реакции, впрочем, не последовало. Яшин также подал в суд на мэра Москвы
, рассмотрение иска по ходатайству юристов мэрии перенесено на 15 января. В поддержку депутатов Красносельского муниципального собрания выступили 123 независимых депутата других районов. А Совет депутатов Коньково решил включить "День свободных выборов" в программу районных праздников
на первый квартал 2018 года.