Власти Москвы заметили на столичных выделенках десятки тысяч подмосковных лжетакси люксовых марок

Департамент транспорта Москвы передал подмосковным коллегам фотоматериалы, доказывающие, что почти 90% автомобилей, получивших в Московской области разрешение на работу в качестве такси, на самом деле не используются для извоза. Как рассказал "Открытым медиа"
чиновник департамента, среди этих машин много люксовых Porsche, Mercedes и есть даже Rolls-Royce, владельцы которых используют разрешение для того, чтобы ездить в Москве по выделенным полосам.
Напомним, в столице работает более 60 тысяч официальных такси, которые имеют право передвигаться по выделенным полосам наравне с общественным транспортом. Камеры сверяют номера этих автомобилей со специальной базой и не выписывают штрафы. При этом 17,6 тысячи из 20 тысяч такси, которые имеют разрешение на работу в Московской области, нарушают требования к оформлению автомобиля, а многочисленные интернет-сайты предлагают автовладельцам зарегистрировать автомобиль в Подмосковье в качестве такси за 2000-4000 рублей и прямо указывают, что такая регистрация позволит ездить по выделенным полосам в течении пяти лет.
Получить разрешения на такси самостоятельно могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица, имеющие право оказывать услуги по перевозке пассажиров. Именно это условие и предлагают обойти посредники, готовые заключить с владельцем автомобиля договор о его работе в качестве таксиста, наклеить на борта легко снимающиеся стикеры нужного цвета, а на крышу – фонарь. Сейчас подмосковное министерство транспорта разрабатывает меры по усилению контроля за перевозками такси и выявлению нелегальных перевозчиков.
Напомним, жесткие меры московского правительства вынудили многих нелегальных автоперевозчиков переместиться в Московскую область, что вызвало острую конкуренцию, доходящую в прямом смысле слова до перестрелок
. Ненамного лучше дела обстоят и в столице: с 1 июля вступили в силу принятые еще в 2013 году поправки в закон "О безопасности дорожного движения" и в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами
. Таксисты, ездящие сейчас по иностранным документам, могли бы сдать экзамен на знание ПДД и получить российские удостоверения, однако предпочитают получать фальшивые документы. А некоторые мошенники используют для оказания услуг такси каршеринговые авто
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