Власти Москвы заметили на столичных выделенках десятки тысяч подмосковных лжетакси люксовых марок

7 сентября 2017 г. Мошенники арендуют каршеринг-авто по чужим документам и используют как такси

Злоумышленники активно пытаются заправлять другие автомобили по топливной карте компании, создавать фальшивые аккаунты, а также использовать каршеринг для последующего угона других автомобилей или таксомоторных услуг.