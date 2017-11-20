Вместо бюстов у храма Христа Спасителя поставят памятники московским патриархам, включая Кирилла Рубрики: Архитектура

Moscow-Live.ru



Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков сообщил ТАСС, что "предстоятели Русской церкви будут находится в едином пространстве. И особенно важно, что там будут представлены не только почившие патриархи, но и скульптура ныне здравствующего патриарха в рамках общей композиции". Таким образом, действующему главе РПЦ воздвигнут прижизненный памятник.



"Речь не об установке памятника лично патриарху Кириллу, а о исторической концепции создателей этой композиции", - пояснил Волков. Он отметил, что установка памятников предстоятелям РПЦ "подчеркнет тот факт, что Русская церковь - не музейное собрание, а в ней органично связывается великое прошлое с настоящим".



Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил РБК, что проект памятников патриархам рассматривается в качестве образовательного, а сама идея возникла "уже давно". "Решение об установке принималось коллегиально: инициативная группа выступила с таким предложением, получила церковную поддержку. Мэрия Москвы дала необходимые разрешения для реализации этой идеи", - сообщил Кипшидзе.



По его словам, патриарх "положительно относится к проекту в целом". "Проект дает возможность увидеть последовательность патриархов. Насколько мне известно, на самих памятниках существуют краткие биографические данные", - добавил он. Скульптор Щербаков сообщил, что портреты практически готовы в глине, осталось завершить формовку и литье. В разговоре с



В августе фигуры осматривал патриарх Кирилл, он внес "конкретные предложения по дальнейшей доработке скульптурных образов", говорится на



По данным "Известий", объем финансирования на создание и установку всех памятников составит 50 миллионов рублей. Кипшидзе отметил, что "в проекте очень много организаций, частных лиц, которые готовы были вложить средства в него". Ключевой меценат проекта, председатель совета директоров ОАО "Московский комбинат строительных материалов" Андрей Чижик сообщил РБК, что стоимость создания скульптур составит 80 миллионов рублей. Он уточнил, что "по правилам" правительства Москвы меценатами могут выступать только организации, но по факту "деньги даю я, мои друзья, близкие. Даем свои личные деньги".



По его словам, есть идея, чтобы установку 16 скульптур профинансировали 16 российских меценатов, "православных людей". "Если вдруг не найдется 16 человек, то весь проект я готов профинансировать сам", - заявил Чижик. Он уточнил, что уже установленные скульптуры трех патриархов финансировал сам, а также его друзья - гендиректор ООО "КФС Групп" Сергей Лазарев и президент ГК "ТЭН" Руслан Гутнов.



Бизнесмен не исключил, что патриарх Кирилл "может, в теории, в последний момент отказаться" от своей скульптуры. В то же время он отметил, что памятник действующему главе РПЦ ставят с его одобрения. "Если бы он сказал, что ставить не надо, мы бы не стали. Но это же не памятники на могиле, это скульптурная композиция", - сказал Чижик.



Ранее обсуждалась идея установить на Патриаршем мосту



Напомним, скульптор Салават Щербаков стал широко известен после того, как в Москве появились созданные им До конца 2019 года у храма Христа Спасителя в Москве установят 16 бронзовых памятников предстоятелям Русской православной церкви - от Иова до Кирилла. Это следует из распоряжения столичного мэра. Создатель скульптур Салават Щербаков уточнил РБК , что это, скорее, не памятники, а "портретные фигуры", высота которых вместе с постаментом составит около 4 метров, без постамента - 2,3 метра. Скульптурный комплекс установят на стилобате храма Христа Спасителя к столетию восстановления патриаршества в РПЦ.Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков сообщил ТАСС, что "предстоятели Русской церкви будут находится в едином пространстве. И особенно важно, что там будут представлены не только почившие патриархи, но и скульптура ныне здравствующего патриарха в рамках общей композиции". Таким образом, действующему главе РПЦ воздвигнут прижизненный памятник."Речь не об установке памятника лично патриарху Кириллу, а о исторической концепции создателей этой композиции", - пояснил Волков. Он отметил, что установка памятников предстоятелям РПЦ "подчеркнет тот факт, что Русская церковь - не музейное собрание, а в ней органично связывается великое прошлое с настоящим".Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил РБК, что проект памятников патриархам рассматривается в качестве образовательного, а сама идея возникла "уже давно". "Решение об установке принималось коллегиально: инициативная группа выступила с таким предложением, получила церковную поддержку. Мэрия Москвы дала необходимые разрешения для реализации этой идеи", - сообщил Кипшидзе.По его словам, патриарх "положительно относится к проекту в целом". "Проект дает возможность увидеть последовательность патриархов. Насколько мне известно, на самих памятниках существуют краткие биографические данные", - добавил он. Скульптор Щербаков сообщил, что портреты практически готовы в глине, осталось завершить формовку и литье. В разговоре с "Известиями" он отметил, что поставить памятники планируется раньше срока, уже летом 2018 года - к столетию завершения Всероссийского поместного собора.В августе фигуры осматривал патриарх Кирилл, он внес "конкретные предложения по дальнейшей доработке скульптурных образов", говорится на сайте Московского патриархата . В конце ноября этого года у храма Христа Спасителя уже появились три из 16 скульптур патриархов - первого патриарха Московского Иова, героя Смутного времени Гермогена и Тихона - первого патриарха после восстановления патриаршества в 1918 году. Памятники представляют собой бронзовые фигуры на постаментах, на которых расположены доски с отрывками из жизнеописаний патриархов. Аналогично будут выглядеть и остальные скульптуры.По данным "Известий", объем финансирования на создание и установку всех памятников составит 50 миллионов рублей. Кипшидзе отметил, что "в проекте очень много организаций, частных лиц, которые готовы были вложить средства в него". Ключевой меценат проекта, председатель совета директоров ОАО "Московский комбинат строительных материалов" Андрей Чижик сообщил РБК, что стоимость создания скульптур составит 80 миллионов рублей. Он уточнил, что "по правилам" правительства Москвы меценатами могут выступать только организации, но по факту "деньги даю я, мои друзья, близкие. Даем свои личные деньги".По его словам, есть идея, чтобы установку 16 скульптур профинансировали 16 российских меценатов, "православных людей". "Если вдруг не найдется 16 человек, то весь проект я готов профинансировать сам", - заявил Чижик. Он уточнил, что уже установленные скульптуры трех патриархов финансировал сам, а также его друзья - гендиректор ООО "КФС Групп" Сергей Лазарев и президент ГК "ТЭН" Руслан Гутнов.Бизнесмен не исключил, что патриарх Кирилл "может, в теории, в последний момент отказаться" от своей скульптуры. В то же время он отметил, что памятник действующему главе РПЦ ставят с его одобрения. "Если бы он сказал, что ставить не надо, мы бы не стали. Но это же не памятники на могиле, это скульптурная композиция", - сказал Чижик.Ранее обсуждалась идея установить на Патриаршем мосту 16 бюстов патриархов Московских и всея Руси от Иова до Алексия II. Однако Салават Щербаков, по его признанию, "настоял на полнофигурном варианте". "Иначе мы могли бы получить своеобразную "галерею ударников труда" - одинаковых памятников, в которых чрезвычайно трудно было бы раскрыть особенности различных исторических эпох и человеческих характеров, отразить духовный смысл служения той или иной персоны", - сказал скульптор газете "Православная Москва" . По его словам, предстоятели будут отличаться "даже своими одеяниями".Напомним, скульптор Салават Щербаков стал широко известен после того, как в Москве появились созданные им памятник князю Владимиру на Боровицкой площади и памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. Открытие монумента создателю легендарного оружия связано со скандалом: в первоначальной версии на памятнике была схема немецкой штурмовой винтовки Sturmgewehr 44. После того как в соцсетях заметили ошибку, изображение немецкой винтовки, внешне похожей на АК-47, удалили



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 4 апреля 2016 г. Бюсты патриархов за 50 миллионов рублей установят на Патриаршем мосту

16 бюстов патриархов Московских и всея Руси будут воздвигнуты на средства меценатов к столетию возрождения патриаршества в России. Сама идея не нова: памятники хотели установить еще при строительстве моста.

