Двое задержанных сбежали из здания суда в Москве, отпросившись у полиции на перекур Рубрики: Происшествия

Кузьминский районный суд



Представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова в беседе с



Она также уточнила, что в момент побега "указанные граждане еще не были переданы приставам для дальнейшего исполнения решения суда". В их отношении возбуждено административное дело о нарушении обязательных правил, связанных с исполнением решения о выдворении или депортации за пределы РФ (статья 18.18 КоАП).



Информированный источник рассказал агентству, что в настоящий момент сообщения о произошедшем проверяет полиция. Для поиска сбежавших, уроженцев Узбекистана 1989 и 1992 годов рождения, правоохранители ввели план "Перехват". Двое граждан Узбекистана, которых должны были депортировать из России, в пятницу днем сбежали прямо из здания Кузьминского суда на юго-востоке Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД. В ведомстве заявили, что задержанные не сопровождались конвоем и "покинули здание суда самовольно".Представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова в беседе с "Интерфаксом" рассказала, что инцидент произошел вскоре после того, как было оглашено постановление о депортации. "Пока готовились его копии, указанные граждане, будучи под контролем сотрудников полиции, взяли у последних разрешение покурить, после чего пошли на улицу и убежали", - отметила Солопова.Она также уточнила, что в момент побега "указанные граждане еще не были переданы приставам для дальнейшего исполнения решения суда". В их отношении возбуждено административное дело о нарушении обязательных правил, связанных с исполнением решения о выдворении или депортации за пределы РФ (статья 18.18 КоАП).Информированный источник рассказал агентству, что в настоящий момент сообщения о произошедшем проверяет полиция. Для поиска сбежавших, уроженцев Узбекистана 1989 и 1992 годов рождения, правоохранители ввели план "Перехват".



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