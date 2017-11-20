Выходные в столичном регионе будут облачными и снежными Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 23 декабря, в столице будет облачно. Небольшой снег. Температура ночью в Москве от минус 5 до минус 7 градусов, по области до минус 10 градусов, днем в Москве от минус двух до минус 4, по области до минус 7 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.



В воскресенье, 24 декабря, также будет облачно, ожидается снег, местами метель. Температура ночью в Москве от минус трех до минус пяти, по области до минус 8 градусов, днем в Москве от минус двух до ноля, по области до минус 5 градусов. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Местами гололедица. Выходные в столичном регионе будут облачными и снежными, сообщает Гидрометцентр России . В, 23 декабря, в столице будет облачно. Небольшой снег. Температура ночью в Москве от минус 5 до минус 7 градусов, по области до минус 10 градусов, днем в Москве от минус двух до минус 4, по области до минус 7 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица., 24 декабря, также будет облачно, ожидается снег, местами метель. Температура ночью в Москве от минус трех до минус пяти, по области до минус 8 градусов, днем в Москве от минус двух до ноля, по области до минус 5 градусов. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Местами гололедица.



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