У активистов "Протестной Москвы", подавших на мэрию в суд после запрета митинга за честные выборы, провели обыски Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



По словам активистов, силовики говорили, что обыски связаны с делом запрещенного в России движения



Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что обыски проводятся по шести адресам, "где проживают сторонники Мальцева, в том числе организаторы несанкционированной акции 5 ноября". По его словам, оперативники изымают жесткие диски, экстремистскую литературу и все, что может свидетельствовать о противоправной деятельности. "Обыски проводятся в рамках дел, возбужденных по статьям "Терроризм", "Экстремизм" и "Массовые беспорядки", - добавил собеседник агентства.



В Telegram-канале "Протестной Москвы"



Ольга Чезаре рассказала



У Романа Когана изъяли всю технику, при этом обыск у него начинался без понятых, сообщила его мать. У самой женщины отобрали телефон. Родителям Романа Рашимаса предъявили протокол его задержания на митинге, хотя в действительности активиста никогда не задерживали на митингах, отмечается в



У Михаила Чичкова "забрали технику, листовки Навального и даже маску Путина". Чичков сообщал, что его отвезли в следственный отдел по Центральному округу Москвы в качестве свидетеля по делу Мальцева. У Константина Салтыкова тоже изъяли всю технику. Впоследствии всех активистов, которых увозили на допрос, отпустили.



По мнению Ольги Чезаре, на самом деле обыски связаны с подачей иска против мэрии Москвы. "Я думаю, что это политическое давление", - сказала она радиостанции



14 декабря мэрия предложила "Протестной Москве" провести акцию в гайд-парке "Сокольников", заявив, что митинг на проспекте Сахарова создаст помехи пешеходам и транспорту, ограничит доступ к жилым домам и другим объектам, а также "нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии". Однако уже через несколько дней, 19 декабря, мэрия в считанные часы Сотрудники правоохранительных органов утром 22 декабря провели обыски у троих активистов объединения "Протестная Москва" Ольги Чезаре, Романа Когана и Романа Рашимаса, администратора аккаунтов "Протестной Москвы" Михаила Чичкина и волонтера штаба Алексея Навального Константина Салтыкова.По словам активистов, силовики говорили, что обыски связаны с делом запрещенного в России движения "Артподготовка" и призывами его лидера Вячеслава Мальцева к "новой революции" 5 ноября. В частности, Мальцев призывал своих сторонников выходить в центры городов и стоять там, пока президент России Владимир Путин не подаст в отставку. В тот день было задержано более 400 человек, в связи с акцией возбуждено как минимум 9 уголовных дел.Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что обыски проводятся по шести адресам, "где проживают сторонники Мальцева, в том числе организаторы несанкционированной акции 5 ноября". По его словам, оперативники изымают жесткие диски, экстремистскую литературу и все, что может свидетельствовать о противоправной деятельности. "Обыски проводятся в рамках дел, возбужденных по статьям "Терроризм", "Экстремизм" и "Массовые беспорядки", - добавил собеседник агентства.В Telegram-канале "Протестной Москвы" подчеркивается , что активисты движения, напротив, отговаривали подписчиков от участия в "абсурдной революции". "Мы банили в нашем чате за призывы, активно отмечали, что поддерживаем только мирный протест, беспокоились о вашей безопасности. <...> Сегодня на нас внезапно и показательно вешают терроризм и призывы к беспорядкам", - говорится в сообщении.Ольга Чезаре рассказала ОВД-Инфо , что утром сотрудник Центра по противодействию экстремизму позвонил ей с телефона сестры и вызвал на допрос к следователю по факту публичного оправдания терроризма и призыву к массовым беспорядкам. При этом подробности он не привел, а никакой официальной повестки явиться на допрос Чезаре не получала, передает телеканал "Дождь" . Во время обыска у нее изъяли ноутбук, флешку и SIM-карту.У Романа Когана изъяли всю технику, при этом обыск у него начинался без понятых, сообщила его мать. У самой женщины отобрали телефон. Родителям Романа Рашимаса предъявили протокол его задержания на митинге, хотя в действительности активиста никогда не задерживали на митингах, отмечается в Twitter "Протестной Москвы". У него из квартиры ничего не изъяли.У Михаила Чичкова "забрали технику, листовки Навального и даже маску Путина". Чичков сообщал, что его отвезли в следственный отдел по Центральному округу Москвы в качестве свидетеля по делу Мальцева. У Константина Салтыкова тоже изъяли всю технику. Впоследствии всех активистов, которых увозили на допрос, отпустили.По мнению Ольги Чезаре, на самом деле обыски связаны с подачей иска против мэрии Москвы. "Я думаю, что это политическое давление", - сказала она радиостанции "Эхо Москвы" . 11 декабря участники "Протестной Москвы" подали заявку на митинг в поддержку честных выборов на проспекте Сахарова 24 декабря. При этом на момент подачи заявки активисты, по их словам, не знали о запланированном Ильей Яшиным на то же число празднике "День свободных выборов" в Красносельском районе.14 декабря мэрия предложила "Протестной Москве" провести акцию в гайд-парке "Сокольников", заявив, что митинг на проспекте Сахарова создаст помехи пешеходам и транспорту, ограничит доступ к жилым домам и другим объектам, а также "нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии". Однако уже через несколько дней, 19 декабря, мэрия в считанные часы согласовала заявку на аналогичный митинг, поданную оппозиционером Дмитрием Гудковым с нарушением сроков в качестве альтернативы запрещенному "Дню свободных выборов". В связи с этим активисты "Протестной Москвы" подали иск против мэрии, назвав требование властей перенести их митинг в Сокольники неправомерным.



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