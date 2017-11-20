Три станции Замоскворецкой линии метро вновь закроют в выходные Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



В течение выходных поезда будут курсировать только между станциями "Алма-Атинская" и "Сокол". В обычном режиме Замоскворецкая линия метрополитена возобновит работу в понедельник, 25 декабря в 5:30 утра. Пассажиры закрытых станций смогут воспользоваться бесплатным автобусным маршрутом "КМ" с минимальными интервалами движения, которые будут следовать по выделенным полосам. Автобусы "КМ" будут курсировать между станциями "Речной вокзал" и "Сокол" с остановками у закрытых станций "Водный стадион" и "Войковская".



Для обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта будут введены временные выделенные полосы по направлению в центр и в область на участке Ленинградского проспекта от дома 1 по Ленинградскому шоссе до Чапаевского переулка. Для автомобилистов будут закрыты участок Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до южного входа на станцию метро "Войковская", 3-й Войковский проезд и улица Зои и Александра Космодемьянских от дома 4 корпус 2 до Ленинградского шоссе. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться общественным транспортом и сдвинуть поездки на личном автомобиле на внепиковые часы.



Как сообщили в пресс-службе подземки, после открытия станции "Ховрино" метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноименного района. Новая станция также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный. Пользоваться ею будут ежедневно порядка 60 тысяч пассажиров. Станцию предполагается открыть



Конечные станции Замоскворецкой линии были закрыты и в прошлые выходные, что вызвало недовольство местных жителей и автомобилистов, которым перекрыли большинство выездов на Ленинградское шоссе. Сейчас же многие опасаются, что в последние предпраздничные выходные Ленинградка



Станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" на Замоскворецкой линии московского метро будут закрыты 23 и 24 декабря из-за работ по присоединению новой станции "Ховрино". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.В течение выходных поезда будут курсировать только между станциями "Алма-Атинская" и "Сокол". В обычном режиме Замоскворецкая линия метрополитена возобновит работу в понедельник, 25 декабря в 5:30 утра. Пассажиры закрытых станций смогут воспользоваться бесплатным автобусным маршрутом "КМ" с минимальными интервалами движения, которые будут следовать по выделенным полосам. Автобусы "КМ" будут курсировать между станциями "Речной вокзал" и "Сокол" с остановками у закрытых станций "Водный стадион" и "Войковская".Для обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта будут введены временные выделенные полосы по направлению в центр и в область на участке Ленинградского проспекта от дома 1 по Ленинградскому шоссе до Чапаевского переулка. Для автомобилистов будут закрыты участок Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до южного входа на станцию метро "Войковская", 3-й Войковский проезд и улица Зои и Александра Космодемьянских от дома 4 корпус 2 до Ленинградского шоссе. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться общественным транспортом и сдвинуть поездки на личном автомобиле на внепиковые часы.Как сообщили в пресс-службе подземки, после открытия станции "Ховрино" метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноименного района. Новая станция также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный. Пользоваться ею будут ежедневно порядка 60 тысяч пассажиров. Станцию предполагается открыть 29 декабря Конечные станции Замоскворецкой линии были закрыты и в прошлые выходные, что вызвало недовольство местных жителей и автомобилистов, которым перекрыли большинство выездов на Ленинградское шоссе. Сейчас же многие опасаются, что в последние предпраздничные выходные Ленинградка рискует встать в пробках , а подъехать к единственному в округе крупному торговому центру станет очень проблематично.



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