Перекрытие Тверской на три дня может вызвать неудобства для отелей и ресторанов

Превращение Тверской в пешеходную зону с 31 декабря 2017 по 2 января 2018 года повлияет на логистику расположенных на ней отелей, ресторанов и супермаркетов: перекрытие улиц может создать трудности с подвозом гостей и доставкой продуктов. Тем не менее многие уверены, что праздники привлекут множество туристов, а это, в свою очередь, поспособствует бизнесу. Об этом сообщают "Ведомости"
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C 31 декабря 2017 по 2 января 2018 года Тверская улица станет пешеходной зоной
, и движение машин по ней будет перекрыто. В связи с этим управа Тверского района рекомендует "планировать завоз товара на предприятия заблаговременно, чтобы исключить конфликтные ситуации, связанные с перекрытием улиц".
По словам сотрудника одной из компаний, расположенных на Тверской улице, столь долгие перекрытия происходят в центре впервые: ранее власти перекрывали Тверскую только на новогоднюю ночь. И если при проведении репетиции парада на 9 мая для сотрудников работает специальная пропускная система, то будет ли она действовать в этом году, до сих пор не понятно, поскольку переговоры еще ведутся.
Кроме того, проблемы могут возникнуть у люксовых отелей, попадающих в зону перекрытия: на новогодние праздники номера в них полностью распроданы, и возможные неудобства, связанные с перекрытием, могут вызвать недовольство приехавших. Однако представители других отелей утверждают, что на время перекрытия будет работать пропускной режим для поставки продуктов, а для служб обеспечения будет введен специальный режим доставки. Пропускной режим будет действовать и для гостей на такси отелей.
Между тем в сети супермаркетов "Азбука вкуса" заявляют, что их магазины рассчитаны на пешеходный трафик, поэтому на доступность для покупателей эти ограничения не повлияют. В руководстве ресторанов также утверждают, что "и продукты, и гости смогут добраться до наших ресторанов без проблем". К тому же многие компании завозят товар на праздники раньше, а поставки в период новогодних праздников не осуществляются. Более того, народные гуляния привлекают новых туристов, которые будут способствовать повышению трафика на торговых точках.
Ранее столичные власти заявили, что Москва не тратит деньги на праздничные мероприятия, а инвестирует их
в развитие инфраструктуры, расширение досуговых возможностей для москвичей и в привлечение туристов. По словам мэра Сергея Собянина, расходы на программу "Моя улица" и уличные фестивали окупаются примерно за год
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