Перекрытие Тверской на три дня может вызвать неудобства для отелей и ресторанов

17 ноября 2017 г. В мэрии не считают обузой для бюджета многомиллиардные траты на праздники и "Мою улицу"

По словам Сергея Собянина, все затраты "окупаются сторицей" и отбиваются примерно за год. В этом году городские фестивали принесут около 80 миллиардов рублей. Поступающие доходы идут пенсионерам и на медицинскую помощь, заявил мэр.