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Переселенцы пожаловались на состояние 20 квартир в пилотном доме реновации
22 февраля 2018 г. | Время публикации 15:34
Рубрики: Недвижимость  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Состояние 20 квартир в первом доме реновации на 5-й Парковой улице вызвало замечания у переселенцев. Как сообщается на сайте мэра Москвы, горожане жаловались на неработающие плиты, отсутствие розеток и неотрегулированные двери на балкон. Большинство замечаний уже устранены.

Также сообщается, что согласие на переезд дали 134 семьи из пятиэтажек на улице Константина Федина, или 85% проживающих там. 153 семьи из 158 осмотрели квартиры. Жители 112 квартир в пятиэтажках уже собрали полный пакет документов для переселения, 16 семей заключили договоры.

Напомним, противники программы заявляют о ее непрозрачности: в доме насчитывается 357 квартир, однако квартиры получат лишь 158 семей, еще 60 квартир будут выставлены на продажу. По мнению активистов, проведение аукциона в таких случаях бессмысленно.

Многих также настораживает серьезная спешка при переселении: жителей вынуждают освободить старую квартиру в течение пяти дней, не выдавая ни плана БТИ, ни экспликации, ни других необходимых документов, а жилая площадь новых квартир оказывается меньше прежней. А глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин раскритиковал действия властей, напомнив, что стартовый дом изначально строился по программе "Жилище" и предназначался для очередников, которые ждут улучшения жилищных условий по 30-40 лет.
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