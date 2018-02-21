МЧС распространило информацию об аномальных морозах в столичном регионе

Столичное отделение МЧС распространило информацию об аномально морозной погоде в столице. По данным на сайте ведомства
, в ближайшие 1-3 часа с сохранением утром 22 февраля по Московской области и Москве ожидается морозная погода с температурой воздуха минус 15-20 градусов, местами до минус 25 градусов.При непогоде возможны аварии на коммунальных и энергосистемах и увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.
В условия низких температур рекомендуется воздержаться от продолжительного пребывания на улице. Во избежание переохлаждения или обморожения рекомендуется надевать теплую одежду и обувь. Водителям желательно отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.
МЧС Подмосковья также распространило среди жителей столичного региона экстренное предупреждение о морозах с 23 по 28 февраля. Как сообщается на сайте ведомства
, которое ссылается на данные Росгидромета, с 23 по 28 февраля по Московской области ожидается аномально холодная погода, местами в ночные часы до минус 22-28 градусов.
Для предупреждения несчастных случаев главным управлением МЧС России по Московской области налажено SMS-информирование о понижении температуры, проведено оповещение социально значимых объектов, в том числе с круглосуточным пребыванием людей. При необходимости планируется развернуть мобильные пункты обогрева.
Также организовано информирование о неблагоприятных погодных условиях через информационные установки "Первое маршрутное телевидение", размещенные в местах массового пребывания людей, включая общественный транспорт. Проводится работа по информированию в социальных сетях и в мобильном приложении "Система-112" Московской области.