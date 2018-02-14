Часть Бульварного кольца перекроют в воскресенье ради марша памяти Бориса Немцова

14 февраля 2018 г. Мэрия согласовала марш памяти Немцова в центре Москвы

Мероприятие пройдет 25 февраля, от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Изначальный вариант предполагал шествие от Калужской площади по Якиманке до Васильевского спуска и возложение цветов на Большом Москворецком мосту.