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Часть Бульварного кольца перекроют в воскресенье ради марша памяти Бориса Немцова
22 февраля 2018 г. | Время публикации 14:11
Рубрики: Автотранспорт  
 
ЦОДД / Twitter
Ряд улиц в центре Москвы будет временно закрыт для движения транспорта в воскресенье, 25 февраля, в связи с проведением марша памяти политика Бориса Немцова. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения, с 10:00 25 февраля для движения будет перекрыта внутренняя сторона Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспект Академика Сахарова от Бульварного кольца дома 7. Ограничения будут сниматься по мере прохождения колонны.

Изначально организаторы планировали провести марш от Калужской площади по Якиманке до Васильевского спуска, а затем возложить цветы к месту убийства Немцова на Большом Москворецком мосту. Мэрия предложила альтернативный маршрут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, который устроил обе стороны. Главное требование марша - привлечение к ответственности заказчиков убийства.
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