Часть Бульварного кольца перекроют в воскресенье ради марша памяти Бориса Немцова

Ряд улиц в центре Москвы будет временно закрыт для движения транспорта в воскресенье, 25 февраля, в связи с проведением марша памяти политика Бориса Немцова. Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе Центра организации дорожного движения, с 10:00 25 февраля для движения будет перекрыта внутренняя сторона Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспект Академика Сахарова от Бульварного кольца дома 7. Ограничения будут сниматься по мере прохождения колонны.
Изначально организаторы планировали провести марш от Калужской площади по Якиманке до Васильевского спуска, а затем возложить цветы к месту убийства Немцова на Большом Москворецком мосту. Мэрия предложила альтернативный маршрут
от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, который устроил обе стороны. Главное требование марша - привлечение к ответственности заказчиков убийства.