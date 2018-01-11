Переселенцы из пятиэтажек смогут покупать квартиры в строящихся домах

21 февраля 2018 г. Активисты заявляют о непрозрачности процедуры переселения в стартовый дом по реновации

Людям предлагают переехать в сжатые сроки, не выдавая никаких документов, а жилая площадь новых квартир оказывается меньше прежней. Власти же создают искусственный дефицит квартир, которых в доме вдвое больше, чем жильцов.