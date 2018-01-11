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Переселенцы из пятиэтажек смогут покупать квартиры в строящихся домах
22 февраля 2018 г. | Время публикации 13:12
Рубрики: Общество  
 
Reuters
Участникам программы реновации могут разрешить покупать дополнительные квартиры не только в готовых, но и в строящихся домах. Об этом заявил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня по закону участники программы могут купить дополнительную квартиру только в готовом доме. В законе четко прописано право приобретения жилых помещений, а не объектов долевого строительства, однако программа длительная, в перспективе возможны различные механизмы", – заявил Хуснуллин. По его словам, у фонда реновации есть возможность заключать договоры долевого участия, однако первоочередной задачей является налаживание механизма переселения. Кроме того, у города достаточно средств, чтобы не прибегать к помощи самих граждан.

Ранее мэрия обнародовала механизм покупки дополнительных жилых помещений для участников программы реновации. Желающие приобрести дополнительную жилплощадь должны выбрать квартиру и подать заявление в фонд реновации вместе с пакетом документов и квитанцией об оплате обеспечительного взноса в размере 100 тысяч рублей. Фонд реновации рассматривает заявление на докупку квадратных метров в течение пяти дней, и если на квартиру за это время появились другие претенденты, объявляется аукцион. В итоге первым переселенцам в Измайлово увеличение жилплощади может обойтись в 2,5 -3,5 миллиона рублей.

В то же время противники программы заявляют о ее непрозрачности: в доме насчитывается 357 квартир, однако квартиры получат лишь 160 семей, еще 60 квартир будут выставлены на продажу. По мнению активистов, проведение аукциона в таких случаях бессмысленно. Многих также настораживает серьезная спешка при переселении: жителей вынуждают освободить старую квартиру в течение пяти дней, не выдавая ни плана БТИ, ни экспликации, ни других необходимых документов, а жилая площадь новых квартир оказывается меньше прежней.
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