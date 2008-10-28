Добровольную экологическую сертификацию продуктов питания и игрушек могут ввести в столице

В комиссии Мосгордумы по экологической политике предложили ввести добровольную экологическую сертификацию продуктов питания, строительных материалов, бытовой техники и детских игрушек. Соответствующее предложениепередано в профильный департамент правительства столицы, сообщила агентству "Москва"
глава комиссии Зоя Зотова.
"Сказать, что мы какие-то законодательные меры будем принимать - вряд ли. Пока предлагается добровольная сертификация продуктов, строительных материалов, бытовой техники и детских игрушек", - отметила Зотова. По ее словам, рекомендации были высказаны на заседании комиссии, куда были приглашены представители профильных органов власти. К этому вопросу планируется вернуться после того, как будет известна реакция чиновников.
По словам Зотовой, определение "экологически чистый", которое используется в названии продукта, товара, а также в описании на упаковке, не подкреплено какими-либо документами. "Потребитель должен знать, из каких материалов сделано, насколько они экологически чистые. Должны быть разработаны критерии", - подчеркнула она, добавив, что прохождение добровольной экологической сертификации должно маркироваться значком на упаковке товара.
Опасные для здоровья игрушки не редкость в столице: в 2012 году в московских и подмосковных киосках продавали шахматные фигурки
, приложенные к красочному журналу про Гарри Поттера, после игры с которыми дети начинали жаловаться на плохое самочувствие и тошноту: в составе игрушек обнаружили токсичные вещества. А в 2008 году двухлетняя девочка, поигравшая с куклой, купленной в одном из московских супермаркетов, почувствовала себя плохо и была госпитализирована
с диагнозом "острый гастрит и ротавирус". Согласно заключению лабораторного исследования, игрушка не соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям, создавала угрозу для здоровья и не подлежала реализации.