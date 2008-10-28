Добровольную экологическую сертификацию продуктов питания и игрушек могут ввести в столице

19 марта 2012 г. В столице продавали токсичные "шахматы Гарри Поттера"

Почти два месяца в московских и подмосковных киосках продавали опасные для здоровья игрушки. После игры с шахматными фигурками, приложенными к журналу про Гарри Поттера, дети жаловались на головокружение и тошноту.