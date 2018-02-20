"Яблоко" заподозрило фиктивные фирмы в получении миллиардов рублей за уборку снега в Москве

Государственные структуры получили почти 4 миллиарда рублей на уборку снега в Москве этой зимой, из них 1 миллиард получили фирмы с признаками картельного сговора, сообщает
Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблоко". По данным юристов, большую часть контрактов - на 3,16 миллиардов рублей - распределили подразделения госучреждений "Автомобильные дороги" и "Жилищник".
Часть тендеров еще проводится, сумма всех контрактов, с учетом заключенных, составляет 4,36 миллиарда рублей. Дороже всех обошелся контракт на 1,25 миллиарда рублей, заключенный "Автомобильными дорогами" в фирмой "Правильная утилизация". Она была единственным участником торгов и победила. При этом у компании нет сайта и упоминаний в прессе.
Юристы ЦАП также обнаружили признаки сговора поставщиков в ряде закупок. Эксперты антикоррупционного центра полагают, что некоторые фирмы действовали согласованно и помогали друг другу выигрывать тендеры. Так, компании "Резерв Проект" и "Проектные решения" парно участвовали в 16 аукционах. "Проектные решения" всегда предлагали цену на 0,5% дороже, что и позволило конкурентам получить контракты на 427,5 миллиона рублей.
По такому же принципу в закупках участвовали фирмы "Комтив" и "Теплоконнект", у которых совпадает один из номеров, "Ярд-Трейд" и "Прогресс", "Престиж", "Сити ЖКХ" и "Таймстронг". ЦАП отмечает, что часть компаний, которые входят в группу "Сити ЖКХ", ранее попадали в поле зрения Фонда борьбы с коррупцией.
В ЦАП считают, что за номинальными владельцами сомнительных фирм могут стоять городские службы или чиновники. "Возникает впечатление, что деньги за уборку снега получают фиктивные конторы, а реально его убирают сотрудники все тех же ГБУ, то есть сами заказчики", - прокомментировал лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин. Он обратился в ФАС по поводу вероятного сговора в торгах и отметил, что окончательные результаты расследования лягут в основу обращения в "другие органы".
Напомним, в Восточном районе Москвы возбудили три уголовных дела
о фиктивном трудоустройстве дворников в ГБУ "Жилищник" района Сокольники. Заработная плата для "мертвых душ" поступала на банковские карты сотрудников ГБУ, которые за прошедший год получили таки образом более полумиллиона рублей.
Ранее депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предложили мэру Москвы Сергею Собянину проверить реальное соответствие численности
дворников столицы штатному расписанию. Они предположили, что именно из-за махинаций с численным составом коммунальщиков в Москве так плохо обстоит дело с уборкой снега.
Депутаты не обошли стороной историю с Кропоткинским переулком, который спешно почистили только после того, как посол Австралии
в Москве выразил в соцсети свое недовольство снежными завалами. Глава Совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин в свою очередь предложил мэру выяснить реальные зарплаты дворников: по официальным данным, они получают 45 тысяч рублей, тогда как в действительности сумма не превышает 30 тысяч.