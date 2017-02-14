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На ВДНХ можно будет сразиться с роботом-гладиатором
22 февраля 2018 г. | Время публикации 11:01 | Последние изменения 12:00
Рубрики: Развлечения  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Гости павильона номер 2 и "Робостанции" на ВДНХ в праздничные дни 23-25 февраля смогут поупражняться в рукопашном бое с механическим роботом-тренажером. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, на "Робостанции" установят специальный ринг, где посетители выставки получат возможность отработать защитные и атакующие приемы рукопашного боя с механическим тренажером.

Поучаствовать в поединке сможет любой желающий старше 12 лет, при спарринге ему выдадут защитную экипировку - шлем и жилет. Каждый поединок будет длиться одну минуту. Задача участника — устоять на ногах, увернуться от всех ударов робота и атаковать в ответ. Программное обеспечение робота позволяет вести видеозапись боя и оценивать результаты тренировки. Победитель будет определен в конце поединка в зависимости от результатов.

"Все части робота-гладиатора мягкие. Они обтянуты поролоном и искусственной кожей, поэтому машина не причинит вреда сопернику, и сломать что-то практически невозможно", - заявили в пресс-службе "Робостанции". Напомним, там находится 25 роботов с различным функционалом. Среди них - робот, читавший стихи посетительницам ВДНХ 8 марта, также обитатели "Робостанции" поздравляли посетителей ВДНХ с Днем святого Валентина и Масленицей. Еще один робот имитирует внешность Александра Сергеевича Пушкина и читает его стихи.
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