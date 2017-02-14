На ВДНХ можно будет сразиться с роботом-гладиатором

Гости павильона номер 2 и "Робостанции" на ВДНХ в праздничные дни 23-25 февраля смогут поупражняться в рукопашном бое с механическим роботом-тренажером. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы
, на "Робостанции" установят специальный ринг, где посетители выставки получат возможность отработать защитные и атакующие приемы рукопашного боя с механическим тренажером.
Поучаствовать в поединке сможет любой желающий старше 12 лет, при спарринге ему выдадут защитную экипировку - шлем и жилет. Каждый поединок будет длиться одну минуту. Задача участника — устоять на ногах, увернуться от всех ударов робота и атаковать в ответ. Программное обеспечение робота позволяет вести видеозапись боя и оценивать результаты тренировки. Победитель будет определен в конце поединка в зависимости от результатов.
"Все части робота-гладиатора мягкие. Они обтянуты поролоном и искусственной кожей, поэтому машина не причинит вреда сопернику, и сломать что-то практически невозможно", - заявили в пресс-службе "Робостанции". Напомним, там находится 25 роботов с различным функционалом. Среди них - робот, читавший стихи посетительницам ВДНХ
8 марта, также обитатели "Робостанции" поздравляли посетителей ВДНХ с Днем святого Валентина
и Масленицей
. Еще один робот имитирует внешность Александра Сергеевича Пушкина
и читает его стихи.