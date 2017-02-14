На ВДНХ можно будет сразиться с роботом-гладиатором

3 июня 2017 г. Робот-Пушкин будет читать стихи посетителям парка "Сокольники"

Робот, которому придано портретное сходство с поэтом, будет читать стихи 11 и 12 июня с 12:00 до 18:00 рядом с эстрадой "Ротонда". Посетители смогут услышать в том числе поэму "Руслан и Людмила" и роман в стихах "Евгений Онегин".