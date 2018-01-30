Ректорат МГУ после "оккупая" согласился на переговоры по поводу фан-зоны, но студенты настроены скептически

Ректорат МГУ назначил на 1 марта встречу со студентами, протестующими против обустройства вблизи университета фан-зоны чемпионата мира по футболу. Руководство вуза пошло на уступку после стихийной акции "Оккупай ректорат"
: в среду инициативная группа МГУ пыталась передать ректору Виктору Садовничему просьбу перенести фан-зону и подписи более 4 тысяч человек. Глава вуза к студентам не вышел, в главном здании МГУ перед визитом протестующих студентов отключили лифты
и выставили охрану.
"Для усмирения бунтующих студентов ректорат привлек администрацию факультетов. Например, замдекана одного из естественных факультетов угрожал студенту, который вместе со всеми ждал ректора на 10-м этаже, выселением из общежития", - сообщается в Telegram-канале
инициативной группы.
В комментарии к посту группы в Facebook
говорится, что студентам одного из факультетов якобы пригрозили "методами" за участие в политических акциях. "Дети решили, что у них "найдут" наркоту, так как учатся все хорошо", - пишет автор комментария. Кроме того, студенты сообщали о задержании двух журналистов, у которых якобы не было аккредитации от пресс-службы МГУ.
Во время "оккупая" ректор МГУ подписал распоряжение провести весенне-летнюю сессию в традиционные сроки. По словам активистов, они также добились возвращения учебных практик и защиты дипломов в обычный режим, "отбили попытки выселить студентов и аспирантов из общежитий на время ЧМ". Между тем в пресс-службе университета сообщили, что студентов, чьи окна "выходят на расположение фан-зоны чемпионата", переселят в другие комнаты или студенческие городки, передает ТАСС.
Не все так однозначно и со сроками сессии. Преподаватель школьных кружков в Малом мехмате МГУ Александр Спивак предположил, что в распоряжении ректора о строгом выполнении учебных планов речь идет о тех, что уже скорректированы под чемпионат мира. Ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ астрофизик Сергей Попов отметил в своем Facebook
, что раньше в учебном плане для первого курса физфака на весенний семестр всегда стоял экзамен, а в новом плане - зачет. "Стоит именно потому, что в сокращенную сессию много экзаменов нельзя впихнуть. Т.е., рабочие планы уже подкорректированы, исходя из "футбольных требований", - пишет ученый.
Во время студенческой "осады" к ожидающим вместо Садовничего поднимались проректор Петр Вржещ, председатель студсовета Али Асадов и другие сотрудники МГУ. Как пишет "Коммерсант"
, некоторые из них не желали представляться, даже когда их об этом хором просили студенты.
Кто-то из сотрудников уверял, что ректор в командировке, однако выяснилось, что он ушел на концерт в честь Дня защитника Отечества. После этого, по словам активистов, Садовничий и вовсе уехал в другой корпус, "чтобы не пересечься со студентами и сотрудниками, которые пришли поговорить".
В результате инициативная группа зарегистрировала в канцелярии петицию ректору с 4224 подписями. Главное требование студентов к Садовничему - публично обратиться от имени коллектива МГУ к президенту Владимиру Путину с просьбой перенести фан-зону от кампуса. Ректорат обязан дать официальный ответ в течение 30 дней.
К назначенным на 1 марта переговорам протестующие относятся скептически. В инициативной группе накануне пояснили
, что "главное требование было простым и не предполагающим долгих размышлений. Мы хотели услышать от ректора прямой ответ на вопрос: обратится он к президенту Путину с нашим требованием или нет. Мы считаем, что своими сегодняшними действиями прячущийся от коллектива МГУ ректор Садовничий дал однозначный ответ".