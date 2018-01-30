Ректорат МГУ после "оккупая" согласился на переговоры по поводу фан-зоны, но студенты настроены скептически

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21 февраля 2018 г. Студенты, выступающие против фан-зоны около МГУ, продолжают осаду ректората и сообщают о задержаниях

Представители инициативной группы МГУ планировали передать ректору подписи за перенос фан-зоны подальше от университета. Студентов встретили неработающие лифты и охрана, была вызвана полиция. Сообщается о задержании двух журналистов.

21 февраля 2018 г. В МГУ закрыли лифты и лестницу, чтобы не допустить подачи подписей против фан-зоны на Воробьевых горах