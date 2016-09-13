Власти Москвы разрешили установить памятную доску Борису Немцову после просьбы Собчак

Памятная доска политику Борису Немцову будет установлена на доме 3 на Малой Ордынке, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Немцову по адресу: Малая Ордынка, дом 3", - сообщил столичный мэр на своей странице "ВКонтакте"
.
По его словам, памятная доска будет установлена за общественные деньги при условии согласования с жителями этого дома. Мэр напомнил, что 27 февраля исполняется три года со дня гибели Немцова. "В правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на дом, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Ее обращение поддержали многие общественные деятели", - отметил Собянин.
В распоряжении мэра, опубликованном на портале mos.ru
, уточняется, что памятная доска будет установлена "в целях увековечения памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Российской Федерации Бориса Ефимовича Немцова".
В начале февраля Партия народной свободы (ПАРНАС) обратилась
в Мосгордуму с просьбой установить памятный знак на Большом Москворецком мосту, где политик был убит. Организация также попросила мэра Москвы установить мемориальную доску с барельефом на здании офиса ПАРНАСа на Пятницкой улице, 14, строение 1, где Немцов работал последние годы жизни.
Кроме того, Комитет действий, посвященных памяти Бориса Немцова, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой увековечить память убитого политика в Москве. В письме отмечается, что такая кампания набирает обороты за рубежом, однако в России "имеют место попытки помешать этому процессу, что вызывает в обществе серьезное напряжение".
В 2015 году в комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме задались вопросом, зачем ставить памятник "убийству Немцова"
, и высказали мнение, что, если бы политик остался жив, вопрос о его увековечивании не стоял бы.
Год спустя активисты "Комитета протестных действий" установили четыре памятные таблички
по адресам, связанным с Немцовым. А политик Дмитрий Гудков и журналист Тимофей Дзядко сдали в мэрию около 30 тысяч подписей за установку памятного знака на Большом Москворецком мосту. В мэрии тогда заявили, что появление мемориальной доски может "расколоть общество"
.
Осенью 2017 года памятный знак появился на доме в Климентовском переулке, где жил Немцов. Решение об установке приняли собственники квартир дома, но табличка провисела недолго
. В мэрии заявили, что ее повесили без согласования с властями, поэтому доску могут демонтировать, но вместо чиновников это сделали активисты радикального движения SERB.
Заммэра Леонид Печатников объяснил, что префектура просто "не доехала" до места назначения. Сторонникам Немцова также предложили повесить памятный знак в подъезде
, а не на фасаде. Впоследствии табличка была восстановлена на фасаде, но представители SERB снова ее сорвали.