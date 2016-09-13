Власти Москвы разрешили установить памятную доску Борису Немцову после просьбы Собчак

9 февраля 2018 г. Соратники Немцова попросили Мосгордуму установить памятный знак на месте убийства политика

Партия народной свободы просит установить знак на Большом Москворецком мосту, а также мемориальную доску с барельефом на здании офиса ПАРНАСа на Пятницкой улице, где Борис Немцов работал последние годы жизни.