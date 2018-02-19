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Коммунальщики разбили авто, сбросив на него глыбу льда при чистке крыши (ВИДЕО)
22 февраля 2018 г. | Время публикации 14:59 | Последние изменения 16:59
Рубрики: Происшествия  
 
Airport/Sokol Da Neighborhood / Facebook
На севере Москвы работники ЖКХ разбили машину, скинув на неё глыбу льда. Соответствующее видео появилось в Facebook-сообществе жителей районов Сокол и Аэропорт.

Инцидент произошёл во дворе дома по улице Усиевича. Как сообщается, сотрудники управляющей компании чистили крышу здания и заранее положили матрац на припаркованный рядом с домом автомобиль. Однако удар от упавшей льдины оказался настолько сильным, что повредил переднюю часть машины, разбил лобовое стекло и оторвал зеркало.

"Проходила мимо сегодня. Машина в плачевном состоянии(( крыша вроде не смята, но перед вдребезги. Неудивительно - там такие глыбы льда размером с колесо %). Матрас валяется рядом, а дырища заботливо прикрыта какой-то тряпкой", - пишет пользователь Elena Goncharova: по словам других пользователей, на месте инцидента валяются пластик, зеркало и огромные глыбы льда. "Миллиарды в ЖКХ и на выходе два дебила с кайлом", - комментирует пользователь Dron Davydov. Другие пользователи пишут об аналогичном инциденте в районе Сокол: чистившие крышу на 2-й Песчаной улице сломали козырек подъезда.



Еще более масштабный инцидент произошел недавно в Балашихе, где в результате обрушения крыши автостоянки под тяжестью снега пострадали получили двадцать автомобилей. Навес частной автостоянки обрушился на площади 450 квадратных метров, некоторые машины придавило полностью, и восстановлению они не подлежат. Владелица двух автомобилей, которые содержались на стоянке, рассказала, что парковка стоила 5 тысяч рублей в месяц, а ангар был ветхим.

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