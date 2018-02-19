Коммунальщики разбили авто, сбросив на него глыбу льда при чистке крыши (ВИДЕО)

19 февраля 2018 г. Крыша стоянки рухнула под тяжестью снега в Балашихе, повредив 20 машин (ВИДЕО)

Навес частной автостояки обрушился на площади 450 квадратных метров. Среди людей пострадавших нет. По словам владельцев авто, ангар, где располагалась стоянка, был ветхим. При этом стоимость парковки составляла 5 тысяч рублей в месяц.