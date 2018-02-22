Москвич обустроил оружейную мастерскую и нарколабораторию в доме за городом Рубрики: Криминал

ГУ МВД России по Московской области



Кроме того, изъяты два свертка с прессованным коричневым веществом общим весом около 2,5 килограммов. По результатам проведенных экспертиз оружие и боеприпасы пригодны для выстрелов, а изъятое вещество является наркотическим средством - гашишем.



По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ. Санкции по этим статьям предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок до 4 и 20 лет соответственно.



Подмосковные полицейские совместно с УФСБ РФ задержали 36-летнего москвича, подозреваемого в хранении оружия и наркотических средств. Как сообщается на сайте подмосковного ГУ МВД, в доме москвича были найдены и изъяты более 900 боеприпасов, а также оружие, похожее на автомат Калашникова, пулемет Калашникова, сменный ствол к РПК и пистолет Макарова. В доме также обнаружены станки для производства, ремонта оружия и приспособления для изготовления наркотиков.Кроме того, изъяты два свертка с прессованным коричневым веществом общим весом около 2,5 килограммов. По результатам проведенных экспертиз оружие и боеприпасы пригодны для выстрелов, а изъятое вещество является наркотическим средством - гашишем.По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ. Санкции по этим статьям предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок до 4 и 20 лет соответственно.



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