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Москвич обустроил оружейную мастерскую и нарколабораторию в доме за городом
22 февраля 2018 г. | Время публикации 12:30 | Последние изменения 17:04
Рубрики: Криминал  
 
ГУ МВД России по Московской области
Подмосковные полицейские совместно с УФСБ РФ задержали 36-летнего москвича, подозреваемого в хранении оружия и наркотических средств. Как сообщается на сайте подмосковного ГУ МВД, в доме москвича были найдены и изъяты более 900 боеприпасов, а также оружие, похожее на автомат Калашникова, пулемет Калашникова, сменный ствол к РПК и пистолет Макарова. В доме также обнаружены станки для производства, ремонта оружия и приспособления для изготовления наркотиков.

Кроме того, изъяты два свертка с прессованным коричневым веществом общим весом около 2,5 килограммов. По результатам проведенных экспертиз оружие и боеприпасы пригодны для выстрелов, а изъятое вещество является наркотическим средством - гашишем.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ. Санкции по этим статьям предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок до 4 и 20 лет соответственно.

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