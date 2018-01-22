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Поезд остановился в тоннеле на Арбатско-Покровской линии метро из-за проблем с кабелем связи
22 января 2018 г. | Время публикации 13:40 | Последние изменения 14:37
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
По техническим причинам нарушен график движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки, движение прервано между станциями "Щелковская" и "Партизанская", администрация метрополитена просит пассажиров пользоваться наземными видами транспорта.

Сбой в движении предположительно возник из-за проблем с кабелем связи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. В свою очередь осведомлённый источник сообщил, что в результате технического сбоя один из поездов остановился между станциями "Первомайская" и "Щелковская". Экстренные службы эвакуируют пассажиров поезда по рельсам, пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщается в Twitter столичного метрополитена, движение будет восстановлено в течение 10 минут. В информационном центре столичного департамента транспорта заявили, что между станциями "Щелковская" и "Партизанская" пущены бесплатные компенсационные маршруты, сообщает агентство "Москва".

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