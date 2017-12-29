В Москве начали убирать бетонные блоки возле переходов и станций метро, но кое-где они останутся на весь год

12 января 2018 г. Москвичей будут встречать заграждения против большегрузов на ярмарках, фестивалях и праздниках

Московские власти и МВД России установят заграждения от большегрузного транспорта в местах проведения массовых мероприятий в 2018 году. Речь идет о ярмарках, государственных, национальных и городских праздниках, светских и религиозных мероприятиях.