В Москве начали убирать бетонные блоки возле переходов и станций метро, но кое-где они останутся на весь год

В Москве начали демонтировать бетонные блоки, установленные у подземных переходов и входов в метро после смертельного ДТП у станции "Славянский бульвар". В местах, где постоянно наблюдаются большие потоки людей, заграждения останутся, сообщили РИА "Новости"
в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
По словам собеседницы агентства, до конца года блоки останутся у Большого театра, на Красной и Манежной площадях, на площади Революции. "Во всех остальных местах, где массовых мероприятий пока не проходит, бетонные блоки будут демонтироваться", - сообщила сотрудница пресс-службы.
Напомним, заграждения в местах массового скопления людей начали появляться в Москве за несколько дней до Нового года. Власти не связывали их установку напрямую с аварией 25 декабря, когда автобус скатился в подземный переход, насмерть задавив четырех человек. В мэрии объясняли, что блоки устанавливаются для обеспечения безопасности новогодних мероприятий
и после праздников их уберут.
Также утверждалось, что это делается не впервые, однако раньше в Москве не наблюдалось массовой установки заграждений именно возле станций метро и подземных переходов. После каникул в мэрии сообщили, что заграждения будут устанавливать
на время городских ярмарок, фестивалей, праздников и других мероприятий, которые в столице проходят почти круглый год.
Москвичи в соцсетях писали, что бетонные блоки около метро и переходов создают неудобства для пешеходов, а также сомневались, что заграждения действительно помогут в случае аварии с участием большегрузного транспорта. Горожане также посмеялись над попыткой властей придать бетонным блокам более привлекательный вид за счет деревянной "упаковки".