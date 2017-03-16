Ледяную пещеру в парке "Зарядье" откроют для посетителей к концу зимы

В парке "Зарядье" приступили к заморозке ледяной пещеры. Конструкция с колоннами, лабиринтами и арками площадью 350 квадратных метров будет доступна круглый год в павильоне "Заповедное посольство" начиная с конца зимы. Об этом сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
Температура в пещере будет варьироваться от минус пяти до минус восьми градусов: чтобы посетители не замёрзли, им станут выдавать "папанинскую" одежду
- тёплые комбинезоны на застёжках, названные так в честь покорителя Арктики Ивана Папанина. На экскурсиях расскажут о сложной работе полярников, природе и фауне Арктики и Антарктики.
Внутри пещеры устроят несколько тоннелей с арками и колоннами разной высоты. Все поверхности сооружения будут покрыты инеем и льдом, которые подсветят встроенными светодиодами. А на медиаэкранах, которые установят рядом с пещерой, будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику.