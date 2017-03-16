Ледяную пещеру в парке "Зарядье" откроют для посетителей к концу зимы

16 марта 2017 г. В парке "Зарядье" появится ледяная пещера с тоннелями и арками

В ледяной пещере будут проходить экскурсии, на которых расскажут о сложной работе полярников, природе и фауне Арктики и Антарктики. На большом медиаэкране в режиме нон-стоп начнут транслировать фильмы о природе льда.