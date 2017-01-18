Аэропорт "Домодедово" могут расширить до 8 полос к 2055 году Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



К середине марта правительство должно выпустить постановление об условиях подписания между аэропортами Москвы и государством концессионных соглашений по развитию инфраструктуры. Как сообщают источники на авиарынке, эти соглашения станут заменой договорам аренды аэродромного имущества и обеспечат инвестиции в строительство новой инфраструктуры на фоне дефицита бюджетных средств. Сперва проблему планировалось решить за счет Фонда национального благосостояния, но деньги так и не были выделены.



Строительство и реконструкция объектов концессии Московского авиационного узла до 2037 года оцениваются примерно в 190 миллиардов рублей, большая часть этих средств уйдет на расширение аэропорта "Домодедово". Сейчас там работают две параллельные независимые взлетно-посадочные полосы и строится еще одна. После ее ввода в первом полугодии 2018 года старая полоса станет рулевой дорожкой, а в дальнейшем аэродром предлагается расширить до восьми полос: две должны появиться до 2037 года, еще четыре — к 2055 году.



В руководстве "Домодедово" заявили, что готовы финансировать строительство, но отмечают, что аэропорты "подходят к заключению концессионных соглашений в неравных условиях". По наблюдениям руководства, бюджетное финансирование инфраструктуры аэропортов в 2001–2016 годах и с учетом планов до 2020 года составляет 120 миллиардов рублей для "Шереметьево", 48 миллиардов - для "Внуково" и 53 миллиарда рублей для "Домодедово". Поэтому в рамках концессий нужно дифференцировать плату: чем больше уже получено средств, тем выше сумма. А источником возмещения расходов на концессии могли бы стать сборы за взлетно-посадочные операции. Кроме того, в документах просят предусмотреть обязательства государства по развитию железных и автомобильных дорог и системы управления воздушным движением: дискуссии вокруг



С другой стороны, возможное увеличение сбора не устраивает авиакомпании. В "Уральских авиалиниях" заявили, что вкупе с ростом прочих тарифов это, "безусловно, отразится на конечной стоимости билета". А другим компаниям "непонятны основания для повышения сборов с учетом существенного роста доходов аэропортов МАУ на фоне увеличения пассажиропотока в 2017 году". Хотя, по данным экспертов, рост цен может оказаться сравнительно небольшим (около 125 рублей с пассажира) эффективно эксплуатировать и загружать новые полосы будет возможно, если речь идет о крупном международном хабе с сильной базовой авиакомпанией. Однако этого нельзя сказать ни об одном аэропорте России.



Аэропорт "Домодедово" хочет построить еще шесть взлетно-посадочных полос, из которых две — в ближайшие 20 лет. Такие планы содержатся в проекте соглашения аэропорта с государством. Параллельно "Домодедово" пытается ослабить позиции "Шереметьево", требуя взимать с аэропорта повышенные платежи по итогам сделанных государством вложений. Авиаторы опасаются, что выплаты на развитие аэропортов Москвы до 2037 года лягут на плечи пассажиров, пишет "Коммерсант" К середине марта правительство должно выпустить постановление об условиях подписания между аэропортами Москвы и государством концессионных соглашений по развитию инфраструктуры. Как сообщают источники на авиарынке, эти соглашения станут заменой договорам аренды аэродромного имущества и обеспечат инвестиции в строительство новой инфраструктуры на фоне дефицита бюджетных средств. Сперва проблему планировалось решить за счет Фонда национального благосостояния, но деньги так и не были выделены.Строительство и реконструкция объектов концессии Московского авиационного узла до 2037 года оцениваются примерно в 190 миллиардов рублей, большая часть этих средств уйдет на расширение аэропорта "Домодедово". Сейчас там работают две параллельные независимые взлетно-посадочные полосы и строится еще одна. После ее ввода в первом полугодии 2018 года старая полоса станет рулевой дорожкой, а в дальнейшем аэродром предлагается расширить до восьми полос: две должны появиться до 2037 года, еще четыре — к 2055 году.В руководстве "Домодедово" заявили, что готовы финансировать строительство, но отмечают, что аэропорты "подходят к заключению концессионных соглашений в неравных условиях". По наблюдениям руководства, бюджетное финансирование инфраструктуры аэропортов в 2001–2016 годах и с учетом планов до 2020 года составляет 120 миллиардов рублей для "Шереметьево", 48 миллиардов - для "Внуково" и 53 миллиарда рублей для "Домодедово". Поэтому в рамках концессий нужно дифференцировать плату: чем больше уже получено средств, тем выше сумма. А источником возмещения расходов на концессии могли бы стать сборы за взлетно-посадочные операции. Кроме того, в документах просят предусмотреть обязательства государства по развитию железных и автомобильных дорог и системы управления воздушным движением: дискуссии вокруг совершенствования структуры воздушного пространства над Москвой идут с 2011 года, когда была создана специальная рабочая группа.С другой стороны, возможное увеличение сбора не устраивает авиакомпании. В "Уральских авиалиниях" заявили, что вкупе с ростом прочих тарифов это, "безусловно, отразится на конечной стоимости билета". А другим компаниям "непонятны основания для повышения сборов с учетом существенного роста доходов аэропортов МАУ на фоне увеличения пассажиропотока в 2017 году". Хотя, по данным экспертов, рост цен может оказаться сравнительно небольшим (около 125 рублей с пассажира) эффективно эксплуатировать и загружать новые полосы будет возможно, если речь идет о крупном международном хабе с сильной базовой авиакомпанией. Однако этого нельзя сказать ни об одном аэропорте России.



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