Москвичам готовят сервис для проведения электронных собраний собственников на базе "Активного гражданина"

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил предложение городской Общественной палаты (ОП) запустить электронный сервис для решения вопросов, связанных с многоквартирными домами, и проведения общих собраний собственников онлайн. Проект получил рабочее название "Электронный дом", его планируется организовать на базе портала "Активный гражданин"
, который, по мнению общественников, хорошо зарекомендовал себя во время голосований по программе реновации.
Идея перенести общие собрания в онлайн-пространство возникла осенью прошлого года, когда жители домов и управляющие компании массово жаловались на трудности при проведении таких собраний. "Зачастую собрания затягиваются на шесть, а то и 10 месяцев. Советы многоквартирных домов говорят о том, что сейчас просто необходима возможность общения с соседями", - заявил председатель комиссии ОП по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов (цитата по агентству "Москва"
).
По его мнению, "Активный гражданин" "обеспечивает и корректность учета голоса, и прозрачность проведения общих собраний. Поэтому считаем, что именно эта площадка позволит москвичам общаться внутри многоквартирного дома как между собой, так и при проведении общих собраний". Отметим, что в Жилищном кодексе сейчас не закреплена возможность проведения собраний через систему электронных референдумов.
Собянин поддержал инициативу, заявив, что проведение электронных собраний может стать легитимным, если собственники проголосовали за такую форму на очном собрании. "Если такого решения нет, то это такая площадка для обсуждения, что в принципе уже неплохо", - сказал мэр, которого цитирует "Интерфакс"
. Он также выразил мнение, что переход к проведению электронных собраний собственников вряд ли будет массовым, по прецедент нужно создавать.
"Инициативная группа, которая якобы выражает мнение всего дома, порой не выражает никого, кроме самих себя. И возникают параллельные такие же инициативные группы, которые требуют прямо противоположного. И самые маленькие вопросы превращаются практически в неразрешимые проблемы. Поэтому, конечно, было бы хорошо такие электронные площадки для внутридомового голосования жителей дома иметь", - считает градоначальник.
Напомним, в июле 2017 года в Госдуму был внесен проект поправок к Жилищному кодексу России, разрешающих наравне с полноценными собраниями собственников в домах проводить "конференции" в усеченном составе
с участием "делегатов" от каждого этажа. Сейчас конференция как вариант собрания собственников указывается в ЖК только для жилищно-строительных кооперативов, причем механизма реализации конференции в законе нет.