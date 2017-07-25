Москвичам готовят сервис для проведения электронных собраний собственников на базе "Активного гражданина"

12 декабря 2017 г. Москвичам посоветовали повзрослеть и взять управление домами в свои руки

Связанные с реновацией события показали, что москвичей по-настоящему заботит управление их домами. Но взять на себя полноценную ответственность готовы не все. Эксперт объяснил, что надо переломить в сознании собственников.