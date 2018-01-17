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В МЧС наградили москвича, спасшего при пожаре троих детей
22 января 2018 г. | Время публикации 15:00 | Последние изменения 16:15
Рубрики: Происшествия  
 
ГУ МЧС России по г. Москве
Начальник столичного главка МЧС вручил награду жителю столицы, спасшему на пожаре троих детей. Как сообщается a href="http://moscow.mchs.ru/pressroom/news/item/1285749/">на сайтеГУ МЧС РФ по Москве, Николая Евдокимова наградили медалью "За отвагу на пожаре".

Как уточняется в материале, днем 17 января на четвертом этаже дома на Свободном проспекте вспыхнул пожар, и трое детей оказались отрезаны огнем от выхода. Евдокимов, проезжая мимо горящего дома на автобусе, попросил водителя остановиться и организовал спасение детей. Соседи растянули под окнами одеяла, образовав импровизированный тент. Дети спрыгнули с балкона и были спасены.

Сотрудники окружного Управления МЧС поблагодарили Евдокимова за решительные действия. Сам москвич утверждает, что речь идет о счастливом случае. Также он отметил, что еще в детстве стал свидетелем крупного пожара, и с тех пор с особым вниманием относится к вопросам пожарной безопасности.
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