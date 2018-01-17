В МЧС наградили москвича, спасшего при пожаре троих детей

Начальник столичного главка МЧС вручил награду жителю столицы, спасшему на пожаре троих детей. Как сообщается a href="http://moscow.mchs.ru/pressroom/news/item/1285749/">на сайте
ГУ МЧС РФ по Москве, Николая Евдокимова наградили медалью "За отвагу на пожаре".
Как уточняется в материале, днем 17 января на четвертом этаже дома на Свободном проспекте вспыхнул пожар, и трое детей оказались отрезаны огнем от выхода. Евдокимов, проезжая мимо горящего дома на автобусе, попросил водителя остановиться и организовал спасение детей. Соседи растянули под окнами одеяла, образовав импровизированный тент. Дети спрыгнули
с балкона и были спасены.
Сотрудники окружного Управления МЧС поблагодарили Евдокимова за решительные действия. Сам москвич утверждает, что речь идет о счастливом случае. Также он отметил, что еще в детстве стал свидетелем крупного пожара, и с тех пор с особым вниманием относится к вопросам пожарной безопасности.