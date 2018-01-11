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Противники стройки на улице Кравченко потребовали отставки префекта ЮЗАО на народном сходе
22 января 2018 г. | Время публикации 12:03 | Последние изменения 13:55
Рубрики: Общество  
 
Рупор Москвы / ВКонтакте
20 января на улице Кравченко, возле забора стройки, против которой уже несколько месяцев протестуют местные жители, прошел народный сход. Как сообщается в группе активистов в соцсети "ВКонтакте", собравшиеся требовали прекратить стройку и отправить в отставку префекта ЮЗАО Олега Волкова.

По данным сообщества Activatica, которые также приводятся в группе, сход посетили не менее 100 человек. На место подъехали два полицейских автобуса, однако через несколько минут автобусы и дежурившая полицейская машина уехали под аплодисменты собравшихся. Таким образом, сход обошелся без задержаний. Прямую трансляцию схода вели "Рупор Москвы" и "Московский активист".



Одной из тем, которые обсуждались на сходе, стала установка знаков, запрещающих парковку в проезде, где уже есть знаки жилой зоны. "Знаков,запрещающих парковку шесть штук,так же согласован заезд на строительную площадку тяжелой техники с угла улицы Кравченко,о спокойном переходе улицы Кравченко и движении по улице Кравченко в месте пересечения с Проектируемым проездом можно забыть,о безопасности пешеходов,детей,мам с колясками,инвалидов,пенсионеров тоже!", - сообщается в паблике (орфография и пунктуация сохранены - прим. Msk.NEWSRu.com).

Напомним, 18 января вместо дорожных знаков "Жилая зона" на улице Кравченко были установлены четыре знака о запрете парковки. Теперь туда беспрепятственно сможет приезжать строительная техника, которой жители раньше блокировали доступ своими автомобилями. По словам местных жителей, за полчаса до установки знаков на место подъехал автозак и стянулись значительные силы полиции. Показать активистам разрешительные документы на новые знаки никто не смог. Установка также сопровождалась грубым нарушением техники безопасности. Жители улицы Кравченко пытались помешать установке запрещающих знаков, в результате пятеро активистов были задержаны. Один из них после задержания попал в больницу.

На ситуацию в очередной раз обратил внимание глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, ставший одним из участников схода 20 января и призвавший свинчивать секции строительных заборов для "демонстрации бесконечного перманентного протеста". "Одна секция забора свинчивается за одну минуту", - написал Митрохин.

Активная фаза конфликта вокруг "Учительского дома" началась в сентябре 2017 года, когда противников строительства избивали нанятые застройщиком люди. Полиция при этом бездействовала. В конце года по интернету широко разошлась аудиозапись телефонного разговора активиста Константина Алтухова, известного как Паркмен, с представителем застройщика Алексеем Белозеровым, который заявил, что протестующих запретили бить до выборов.
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