Противники стройки на улице Кравченко потребовали отставки префекта ЮЗАО на народном сходе

21 января 2018 г. Митрохин призвал москвичей бороться с незаконными застройками свинчиванием заборов

По словам лидера столичного отделения "Яблока", одна секция забора скручивается шуруповертами буквально за минуту. При этом такое действие не является ни кражей имущества, ни его порчей, а потому не нарушает закона.