Противники стройки на улице Кравченко потребовали отставки префекта ЮЗАО на народном сходе

20 января на улице Кравченко, возле забора стройки, против которой уже несколько месяцев протестуют местные жители, прошел народный сход. Как сообщается в группе активистов в соцсети "ВКонтакте"
, собравшиеся требовали прекратить стройку и отправить в отставку префекта ЮЗАО Олега Волкова.
По данным сообщества Activatica, которые также приводятся в группе, сход посетили не менее 100 человек. На место подъехали два полицейских автобуса, однако через несколько минут автобусы и дежурившая полицейская машина уехали под аплодисменты собравшихся. Таким образом, сход обошелся без задержаний. Прямую трансляцию схода вели "Рупор Москвы"
и "Московский активист"
.
Одной из тем, которые обсуждались на сходе, стала установка знаков, запрещающих парковку в проезде, где уже есть знаки жилой зоны. "Знаков,запрещающих парковку шесть штук,так же согласован заезд на строительную площадку тяжелой техники с угла улицы Кравченко,о спокойном переходе улицы Кравченко и движении по улице Кравченко в месте пересечения с Проектируемым проездом можно забыть,о безопасности пешеходов,детей,мам с колясками,инвалидов,пенсионеров тоже!", - сообщается в паблике (орфография и пунктуация сохранены - прим. Msk.NEWSRu.com)
.
Напомним, 18 января вместо дорожных знаков "Жилая зона" на улице Кравченко были установлены четыре знака о запрете парковки. Теперь туда беспрепятственно сможет приезжать строительная техника, которой жители раньше блокировали доступ своими автомобилями. По словам местных жителей, за полчаса до установки знаков на место подъехал автозак и стянулись значительные силы полиции. Показать активистам разрешительные документы на новые знаки никто не смог. Установка также сопровождалась грубым нарушением техники безопасности. Жители улицы Кравченко пытались помешать установке запрещающих знаков, в результате пятеро активистов были задержаны. Один из них после задержания попал в больницу
.
На ситуацию в очередной раз обратил внимание глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, ставший одним из участников схода 20 января и призвавший свинчивать
секции строительных заборов для "демонстрации бесконечного перманентного протеста". "Одна секция забора свинчивается за одну минуту", - написал Митрохин.
Активная фаза конфликта вокруг "Учительского дома" началась в сентябре 2017 года, когда противников строительства избивали нанятые застройщиком люди. Полиция при этом бездействовала. В конце года по интернету широко разошлась аудиозапись телефонного разговора активиста Константина Алтухова, известного как Паркмен, с представителем застройщика Алексеем Белозеровым, который заявил, что протестующих запретили бить до выборов
.