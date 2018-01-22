

Столичные магазины проверят из-за отказов принимать купюры в 200 и 2000 рублей Рубрики: Общество





"Не принимают деньги такие, хотя они находятся в обороте на территории РФ, и для магазинов введены штрафы за отказ принимать такие деньги. Мы думаем провести мероприятие по этому направлению, потому что обращаются жители. Придем в магазин с покупателем, который купит товар и попытается расплатиться купюрой в две тысячи рублей. Если откажут, спросим почему, вызовем полицию", - сказал активист.



Ранее Роспотребнадзор объявил об открытии "горячей линии", посвященной обращению новых купюр в 200 рублей и две тысячи рублей. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о том, что продавцы отказываются принимать банкноты нового образца под различными предлогами. Дело в том, что многие жители России пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот и не знают об основных элементах их защиты. Поэтому у людей, впервые получающих новые банкноты, "иногда возникают сомнения в их подлинности". Чтобы защитить пользователей от подделок и предоставить подробную информацию о виде и особенностях банкнот, акционерное общество "Гознак" разработало приложение "Банкноты-2017", позволяющее определить подлинность новых банкнот с помощью



Общественные активисты проведут рейд по столичным магазинам и проверят, где отказываются принимать купюры в 200 рублей и две тысячи рублей. Об этом агентству "Москва" сообщил координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин."Не принимают деньги такие, хотя они находятся в обороте на территории РФ, и для магазинов введены штрафы за отказ принимать такие деньги. Мы думаем провести мероприятие по этому направлению, потому что обращаются жители. Придем в магазин с покупателем, который купит товар и попытается расплатиться купюрой в две тысячи рублей. Если откажут, спросим почему, вызовем полицию", - сказал активист.Ранее Роспотребнадзор объявил об открытии "горячей линии", посвященной обращению новых купюр в 200 рублей и две тысячи рублей. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о том, что продавцы отказываются принимать банкноты нового образца под различными предлогами. Дело в том, что многие жители России пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот и не знают об основных элементах их защиты. Поэтому у людей, впервые получающих новые банкноты, "иногда возникают сомнения в их подлинности". Чтобы защитить пользователей от подделок и предоставить подробную информацию о виде и особенностях банкнот, акционерное общество "Гознак" разработало приложение "Банкноты-2017", позволяющее определить подлинность новых банкнот с помощью мобильных устройств



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