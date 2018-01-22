NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
января
pda
Поиск
Архив

Столичные магазины проверят из-за отказов принимать купюры в 200 и 2000 рублей
22 января 2018 г. | Время публикации 12:45 | Последние изменения 13:11
Рубрики: Общество  
 
Общественные активисты проведут рейд по столичным магазинам и проверят, где отказываются принимать купюры в 200 рублей и две тысячи рублей. Об этом агентству "Москва" сообщил координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин.

"Не принимают деньги такие, хотя они находятся в обороте на территории РФ, и для магазинов введены штрафы за отказ принимать такие деньги. Мы думаем провести мероприятие по этому направлению, потому что обращаются жители. Придем в магазин с покупателем, который купит товар и попытается расплатиться купюрой в две тысячи рублей. Если откажут, спросим почему, вызовем полицию", - сказал активист.

Ранее Роспотребнадзор объявил об открытии "горячей линии", посвященной обращению новых купюр в 200 рублей и две тысячи рублей. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о том, что продавцы отказываются принимать банкноты нового образца под различными предлогами. Дело в том, что многие жители России пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот и не знают об основных элементах их защиты. Поэтому у людей, впервые получающих новые банкноты, "иногда возникают сомнения в их подлинности". Чтобы защитить пользователей от подделок и предоставить подробную информацию о виде и особенностях банкнот, акционерное общество "Гознак" разработало приложение "Банкноты-2017", позволяющее определить подлинность новых банкнот с помощью мобильных устройств.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.01.2018   22:22
1
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 22 января 2018 г. // Последняя новость 21:54
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>