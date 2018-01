В Москве снова начали менять табло с данными о прибытии общественного транспорта Рубрики: Городская инфраструктура

Первые электронные табло появились на павильонах общественного транспорта в феврале 2014 года. Они показывают маршрут автобуса и время, через которое он прибудет на остановку c учетом пробок. В этом году их число достигло 600, а летом прошлого года появились две экспериментальные остановки со специальной озвучкой для слабовидящих. Однако в последнее время табло начали исчезать.



В ГУП "Мосгортранс" заявили, что в рамках программы по благоустройству департамент капитального ремонта демонтирует некоторые информационные табло, а затем устанавливает экраны нового образца, и кое-где новые экраны действительно стали появляться. Когда именно будет завершена установка и наладка всех табло, в ведомстве не уточнили, заявив, что это произойдет "после завершения работ и передачи нам на баланс". Там также заявили, что в этом году на Садовом и Бульварном кольцах, на остановках у МЦК и в других районах города появятся еще 300 табло.



В то же время председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что расставлять такие табло следует только на остановках с большим количеством автобусов. А автомобилисты еще в 2016 году отмечали, что табло со временем прибытия маршрутов



