

Неизвестный застрелил мужчину на юго-западе Москвы Рубрики: Происшествия

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Нападение было совершено вечером в понедельник на Ломоносовском проспекте. "Около 20:15 по адресу Ломоносовский проспект, 23 неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в мужчину", - сказали



Как рассказали ТАСС в ГУ МВД России по Москве, мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован. Позже он скончался.



На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также ведется розыск стрелявшего.



Вместе с тем источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что погибший занимался предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли.



На юго-западе Москвы вечером в понедельник, 22 января, неизвестный застрелил мужчину. Пострадавшего успели доставить в больницу, но спасти ему жизнь не удалось. Нападавший при этом скрылся с места происшествия.Нападение было совершено вечером в понедельник на Ломоносовском проспекте. "Около 20:15 по адресу Ломоносовский проспект, 23 неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в мужчину", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции. По словам сотрудника ведомства, стрелявший скрылся.Как рассказали ТАСС в ГУ МВД России по Москве, мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован. Позже он скончался.На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также ведется розыск стрелявшего.Вместе с тем источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что погибший занимался предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли.



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