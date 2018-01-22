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Неизвестный застрелил мужчину на юго-западе Москвы
22 января 2018 г. | Время публикации 21:54 | Последние изменения 22:00
Рубрики: Происшествия  
 
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На юго-западе Москвы вечером в понедельник, 22 января, неизвестный застрелил мужчину. Пострадавшего успели доставить в больницу, но спасти ему жизнь не удалось. Нападавший при этом скрылся с места происшествия.

Нападение было совершено вечером в понедельник на Ломоносовском проспекте. "Около 20:15 по адресу Ломоносовский проспект, 23 неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в мужчину", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции. По словам сотрудника ведомства, стрелявший скрылся.

Как рассказали ТАСС в ГУ МВД России по Москве, мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован. Позже он скончался.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также ведется розыск стрелявшего.

Вместе с тем источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что погибший занимался предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли.

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Понедельник, 22 января 2018 г. // Последняя новость 21:54
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