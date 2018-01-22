Неизвестный застрелил мужчину на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы вечером в понедельник, 22 января, неизвестный застрелил мужчину. Пострадавшего успели доставить в больницу, но спасти ему жизнь не удалось. Нападавший при этом скрылся с места происшествия.
Нападение было совершено вечером в понедельник на Ломоносовском проспекте. "Около 20:15 по адресу Ломоносовский проспект, 23 неизвестный из
неустановленного оружия выстрелил в мужчину", - сказали "Интерфаксу"
в пресс-службе
столичной полиции. По словам сотрудника ведомства, стрелявший скрылся.
Как рассказали ТАСС в ГУ МВД России по Москве, мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован. Позже он скончался.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также ведется розыск стрелявшего.
Вместе с тем источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что погибший занимался предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли.