Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный Илье Яшину за "День свободных выборов"

28 декабря 2017 г. Суд оштрафовал Яшина на 30 тысяч рублей за проведение "Дня свободных выборов"

Политика признали виновным в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Вынесенный административный приговор вызвал у Яшина смех, который возмутил судью.