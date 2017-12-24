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Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный Илье Яшину за "День свободных выборов"
22 января 2018 г. | Время публикации 14:20 | Последние изменения 14:54
Рубрики: Общество  
 
Илья Яшин, 24 декабря 2017 года | Reuters
Мосгорсуд признал законным назначение штрафа в 30 тысяч рублей главе столичного муниципального округа Илье Яшину за проведение несанкционированной акции 24 декабря. "Постановление Мещанского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защитников Яшина - без удовлетворения", - сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее районный суд признал Яшина виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 20. 2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия") и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

28 декабря прошлого года полиция задержала Яшина днем в четверг возле его дома. Задержание мотивировали тем, что проведенное политиком 24 декабря мероприятие "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере было не санкционировано. Правоохранительные органы посчитали нарушением законодательства о проведении митингов то, что Яшин во время акции кричал "Свободу выборам!". Яшин неоднократно заявлял, что его мероприятие совершенно законное, поскольку решение о его проведении принималось советом депутатов Красносельского района, а организация районных праздников входит в компетенцию органов самоуправления. Столичные власти, впрочем, посчитали акцию не районным праздником, а "несогласованным массовым мероприятием".

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